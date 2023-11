25 franquias baratas a partir de R$ 3.990 com desconto para novos franqueados na Black Friday

Com um cenário econômico mais estável, a expectativa é de que mais investidores busquem boas oportunidades para empreender durante a Black Friday. Neste ano, a data promocional será celebrada no dia 24 de novembro.

A Black Friday se tornou uma das datas mais aguardados do ano pelos consumidores por conta das promoções e frete grátis oferecidos por muitos varejistas.

Da mesma forma, a a data promocional se tornou uma porta aberta para aqueles que querem empreender através de uma marca já consolidada no mercado, aproveitando descontos e promoções oferecidos a novos franqueados.

Confira, a seguir, algumas redes com condições especiais para novos franqueados na Black Friday 2023:

Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics empresa de cosméticos veganos e cruelty free, presente há mais de 20 anos no mercado, tem uma condição especial para os futuros franqueados. A partir do dia 15 de novembro até 30 de novembro, quem adquirir uma unidade da marca receberá 50% de cashback na taxa de franquia que será revertida em produtos, a preço de catálogo.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Magnólia Papelaria

A Magnólia Papelaria, maior franquia de papelaria organizacional, concederá 65% de desconto na taxa de franquia de R$ 35 mil por R$ 12.500 mil, para aqueles que assinarem contrato durante o mês de novembro e estiver localizado nas regiões de Porto Velho (RO), Campo Grande (MS), Manaus (AM), Salvador (BA), Petrolina (PE), Aracaju (SE), Natal (RN), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Belém (PA), Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB).

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo de retorno: 23 meses

CleanNew

Presente em 22 estados brasileiros e em 13 países, a CleanNew, rede de franquias de higienização e conservação de estofados, tem desconto especial durante todo o mês de novembro. A rede, que atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa, disponibilizará 10% de desconto na taxa de franquia para quem deseja se tornar um novo franqueado até o dia 30 de novembro.

Investimento inicial: a partir de R$ 59,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

A primeira e única empresa de agenciamento de profissionais da saúde especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de prestadores de serviços. A rede que possui 55 unidades comercializadas, oferecerá no dia 23 de novembro uma campanha com 24 horas de duração, com descontos que variam de 10% a 50% na taxa de franquia para novos franqueados em mais de 100 regiões, entre elas algumas cidades de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Investimento inicial: R$ 33,5 mil a R$ 57 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Energy+

Fundada em 2019, a Energy+ é uma rede de tecnologia em energias renováveis que oferece soluções voltadas para a geração de energia distribuída. Entre as 50 maiores empresas do segmento no Brasil e estreante no franchising, a rede prevê inaugurar em 2024, 36 unidades em todo o território nacional e faturar cerca de R$ 67 milhões.

Para a Black Friday, a Energy+ preparou uma ação promocional que irá do dia 24/11 até o final deste ano. Durante o período, empreendedores que assinarem o pré-contrato e novos franqueados terão desconto de R$ 10 mil na taxa de franquia, que normalmente custa R$ 40 mil.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 350 mil a R$ 700 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

A rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil conta com uma ação especial de Black Friday para aquisição da microfranquia home office, na qual o franqueado vende, por meio de aplicativos e parcerias comerciais, produtos ultracongelados como refeições, sucos, lanches e sobremesas sem glúten, lactose e açúcar. Até o dia 24 de novembro, o investimento para adquirir o modelo será de apenas R$ 3.990,00, incluindo taxa de franquia, estoque inicial, 1º frete, sacolas, loja em aplicativo e suporte operacional.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

market4u

O market4u, rede de mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, elaborou uma condição especial para a Black Friday. Durante todo o mês de novembro, a taxa de franquia que antes custava R$ 50 mil para abrir até 5 lojas permitirá que os novos franqueados possam abrir até 10 lojas, com o mesmo valor.

Investimento inicial: a partir de R$ 75 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, câmeras e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Ultra Cursos

A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Conta com quatro modelos de negócios e para auxiliar na expansão da marca estará com uma ação promocional no período de 20 a 24 de novembro, onde o novo franqueado terá 20% de desconto na taxa de franquia para contratos fechados no período.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil no modelo polo

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 125 mil

Prazo de retorno: 8 a 20 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias. Entre os dias 20 a 30 de novembro a rede disponibilizará 50 % de desconto na taxa de franquia para novos franqueados.

Investimento inicial: R$40 mil no modelo Light

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$ 110 mil

Prazo de retorno: 12 meses a 18 meses

Bendito

O Bendito é uma rede de franquias especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final. Para a Black Friday a rede está com desconto de 15% na taxa de franquia para todos que assinarem o contrato de compra até dia 31/12. No franchising desde 2017, a rede que faz parte do Grupo Impettus, tem atualmente sete lojas, todas no estado do Rio de Janeiro e tem três modelos de negócios.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil ( incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 350 operações, além das unidades internacionais com a bandeira Best Shape nos Estados Unidos e Espanha. A marca está com 70% de desconto na taxa de franquia para contratos fechados até o dia 30/11.

Investimento inicial: R$ 134,4 mil

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Ad Clinic

A Ad Clinic, rede de estética completa com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais do Brasil, preparou para os novos franqueados um desconto de 70% na taxa de franquia, que passará de R$ 80 mil para R$ 24 mil, até o final do ano. A empresa trabalha com os três pilares mais importantes na estética: o tratamento corporal, a harmonização facial e a depilação definitiva, além de tratamentos mais específicos como lipo sem cortes e massagens, para o público feminino e masculino.

Investimento inicial: R$ 152 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 13 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 485 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Até o dia 24 de novembro a rede concederá desconto de R$3 mil para pagamentos à vista da taxa de franquia ou parcelamento em até 5 vezes no valor total da taxa. Todas as pessoas que adquirirem uma operação nesse período ganharão a estadia para o treinamento gerencial em São José do Rio Preto, onde fica localizada a sede da franqueadora. Além disso, terão uma isenção de royalties e taxa de marketing até maio de 2024.

Investimento inicial: a partir de R$ 43,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 14 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil. Para a Black Friday, a marca estará dando descontos de 38% nos modelos Black e Loja, e 50% no modelo home office para contratos fechados e pré-assinados até o dia 30/11.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997,00

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Perto Pet

A Perto Pet é uma franquia especializada em banho e tosa, que tem como princípio estar perto do tutor, oferecendo uma operação ágil em unidades compactas, de fácil instalação em condomínios, postos de gasolina, galerias. Uma das novidades da rede é o banho afetivo, em que o próprio dono pode lavar o pet usando a estrutura da franquia; e a agenda compartilhada, para profissionais do ramo utilizarem o espaço após avaliação prévia da franquia. Oferece os modelos de negócio container, loja e pet móvel. Na Black Friday, oferecerá desconto de 20% na taxa de franquia para negócios fechados em novembro.

Investimento inicial: R$ 85 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil nos primeiros 6 meses. A partir do sétimo mês, média de R$ 20 mil. A partir do segundo ano de operação, média de R$ 33 mil

Prazo de retorno: 12 e 18 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil é uma franqueadora de minimercados autônomos que funcionam sem funcionários, 24 horas nos 7 dias da semana. Com 190 unidades ao redor do país, o modelo de negócio tem crescido nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, a Honest Market Brasil obteve um crescimento de mais de 400% no faturamento e no número de franquias. Além disso, houve um aumento exponencial de 300% nas instalações dentro de prédios comerciais no mesmo período, comprovando a efetividade do negócio e o interesse dos empresários em investir no conforto dos escritórios.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

Mané

Criada em 2019, a rede de botecos Mané é uma rede que proporciona aos clientes experiências gastronômicas únicas, por meio de um ambiente despojado, gourmet e sofisticado, mas sem perder a cultura raíz de boteco. O cardápio revela uma gastronomia gourmet e foi criado com o apoio de renomados chefs brasileiros, que entregaram mais de 40 opções de pratos e petiscos e por premiados mixologistas, que souberam dar a cara do Mané até nos drinks.

Em junho de 2021, a rede foi integrada ao Grupo Impettus, a maior holding de bares do Brasil e atualmente são 25 unidades em funcionamento. Até o dia 31/12, quem assinar o contrato para se tornar um franqueado terá 15% de desconto na taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Buteco Seu Rufino

A rede famosa no Rio de Janeiro, faz parte do Grupo Impettus, maior holding de bares do Brasil desde 2022. As 10 unidades em funcionamento oferecem aos clientes experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira e, claro, cerveja gelada. São dois modelos de franquia de variam entre 70m² e 150m², com investimentos a partir de R$ 400 mil. Parte do plano de expansão, quem quiser ser um franqueado da rede e assinar o contrato até o final de dezembro vai ter 15% de desconto na taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 meses

OdontoCompany

A OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo e que integra a SMZTO Holding de Franquias, preparou condições especiais para quem já é um franqueado e para quem deseja se tornar um. Fechando o contrato até o final de novembro, a rede oferece 50% de desconto no investimento inicial, na taxa de franquia, para os novos franqueados.

Já para quem tem uma franquia e quer virar um multifranqueado, eles oferecem 50% de desconto no investimento inicial, com 20% de entrada e o restante do valor dividido em seis vezes, sendo a primeira parcela para 180 dias.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

OrthoDontic

Com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país, a OrthoDontic soma mais de sete milhões de pessoas atendidas e integra o Grupo OdontoCompany. Durante todo o mês de novembro, quem adquirir uma franquia da rede terá condições especiais. Os novos franqueados terão 50% de desconto na taxa de franquia e parcelamento facilitado.

Investimento inicial: entre R$ 415 mil a R$ 432 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 25 a 29 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes especializado em petiscos no espeto, levando o lifestyle carioca que está no sobrenome e DNA para todo o Brasil. A franquia, que atualmente tem 55 unidades, faz parte do Grupo Impettus, a maior holding de bares do Brasil. Para a Black Friday a rede preparou desconto para quem quer empreender. Quem assinar o contrato até o dia 31/12 terá desconto de 15% na taxa de franquia.

Investimento inicial: R$ 241.767 no modelo quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Bom Beef Açougue

Criada pelo açougueiro, influenciador e empreendedor Domingos Neto, mais conhecido como Netão, a franquia Bom Beef destaca-se pela sua extensa gama de cortes especiais de carne. A rede de açougues conta com uma equipe de especialistas dedicados que não só auxilia os clientes na seleção das opções ideais para seus churrascos, mas também aprimora a experiência dos verdadeiros apreciadores de carne.

Na semana da Black Friday, a rede vai oferecer 25% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados, em todos os modelos (Express, Plus, Rotisserie e Conteiner). Atualmente, a rede já possui mais de 70 unidades e está presente em 19 estados.

Investimento Inicial: R$ 329 mil

Faturamento Médio Mensal: R$ 180 mil

Prazo de Retorno: 12 a 28 meses

Splash Bebidas Urbanas

A Splash Bebidas Urbanas é uma franquia de bebidas e alimentos prontos para o consumo, que possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia. A rede foi criada por Brunna Farizel e Lucas Moreira, em 2018, para se diferenciar das cafeterias comuns e ser de fácil condução, já que é uma operação ágil e prática. Atualmente possui mais de 115 unidades confirmadas e trabalha com dois modelos de negócio, a Splash To Go e a Loja Tradicional.

Durante todo o mês de novembro, em comemoração à Black Friday, a marca oferece um desconto de R$ 10 mil na taxa de franquia (de R$ 40 mil para R$ 30 mil, no modelo Splash To Go e de R$ 60 mil para R$ 50 mil no modelo Loja Tradicional) para quem se tornar franqueado.

Investimento total inicial a partir de: R$ 90 mil (com taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: de 15 a 18 meses

Odonto Special By Sabrina Sato

Rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo e diversos tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes. Atualmente possui 70 unidades já comercializadas e dois modelos de negócio: clínica nova e conversão de clínicas.

Para contratos fechados durante o mês de novembro, a rede preparou uma promoção especial de Black Friday. Para aqueles que já possuem uma clínica odontológica e desejarem investir na conversão da sua bandeira para a bandeira da rede Odonto será concedido um desconto 50% na taxa de franquia, passando de R$ 50 mil (taxa atual), para R$ 25 mil.