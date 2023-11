Como ser um multifranqueado de sucesso? Especialistas destacam oito pontos

O sistema de franquias tem se mostrado uma opção atraente para empreendedores em busca de oportunidades de negócios sólidas e menos arriscadas. No entanto, para quem deseja ir além e se tornar multifranqueado, a jornada é pode ser mais desafiadora.

O que é um multifranqueado?

Ser um multifranqueado significa gerir mais de uma unidade de franquia — de uma mesma marca ou de marcas diferentes — o que requer habilidades de gestão, estratégia, dedicação e disciplina.

Segundo Marcelo Cherto, presidente e fundador da Cherto, consultoria de franquias e redes de negócios, ser um multifranqueado é muito diferente de ser um franqueado.

“Você tem de ter uma estrutura empresarial, de gestão de negócios, bem montada. Os multifranqueados bem-sucedidos que conheço possuem uma estrutura completa, inclusive gestão de recursos humanos e financeiros”, diz o consultor.

“Eles realizam as convenções próprias dos vendedores de suas lojas, independentemente dos eventos e treinamentos que os franqueadores das marcas possam fazer. São empresas completas. Não é um indivíduo com alguns ajudantes. É verdadeiramente uma empresa.”

Como estruturar

Além disso, é preciso que o multifranqueado tenha disponibilidade e acesso a capital, seja atraindo investidores ou conseguindo linhas de crédito.

“Os multifranqueadores norte-americanos são muito grandes. Alguns faturam mais de US$ 1 bilhão”, exemplifica o especialista.

“Existem empresas do segmento que possuem capital aberto em bolsa e têm participações de fundos e bancos de investimentos, o que é muito diferente de ser um franqueado com uma, duas ou três lojas.”

Para Renan Brito, diretor de investimentos do Private Equity SMZTO, o multifranqueado precisa, necessariamente, traçar um planejamento estratégico para o seu negócio e gerenciar as finanças de forma eficiente.

“Manter uma gestão financeira sólida é essencial. Certifique-se de monitorar de perto os fluxos de caixa de todas as suas franquias, mantendo registros precisos e atualizados”, orienta Brito.

“Além disso, desenvolva um plano estratégico abrangente que leve em consideração metas de curto e longo prazo, bem como possíveis obstáculos e soluções de contingência para garantir a estabilidade financeira e o crescimento sustentável de suas operações.”

Para que as unidades que fazem parte do grupo funcionem, explica o diretor do Grupo SMZTO, o multifranqueado precisa desenvolver suas habilidades de gerenciamento e delegação.

“O gerenciamento eficaz é crucial ao lidar com várias franquias. Certifique-se de ter fortes habilidades de delegação para atribuir responsabilidades a gerentes capazes”, recomenda Brito.

“Capacitar seus gerentes e poder confiar neles permitirá que você se concentre na visão geral e no crescimento estratégico, em vez de se envolver nas operações diárias.”

A seguir, confira (outras) dicas essenciais para quem pretende se tornar um multifranqueado de sucesso:

Escolha franquias complementares

A primeira dica crucial para ser um multifranqueado de sucesso é escolher franquias que se complementem. Isso significa que as operações das diferentes unidades podem compartilhar recursos ou atrair o mesmo público-alvo. Ao fazer isso, você pode otimizar os custos e aumentar a eficiência de suas operações.

Monte e desenvolva uma equipe competente

Um time talentoso é a espinha dorsal de qualquer empreendimento de sucesso. Ao se tornar multifranqueado, é importante recrutar e treinar gerentes e funcionários competentes que possam cuidar das operações diárias de suas unidades. Uma equipe confiável permite que você se concentre na estratégia de crescimento.

Tenha um plano de expansão sólido

Antes de se aventurar em múltiplas franquias, desenvolva um plano de expansão sólido. Isso inclui definir metas de crescimento, prazos, locais de abertura e fontes de financiamento. Ter um plano claro ajuda a evitar armadilhas e a manter o foco em seus objetivos.

Mantenha a qualidade e a padronização

Uma das principais vantagens das franquias é a padronização. Implemente procedimentos operacionais padronizados em todas as suas franquias para garantir consistência em qualidade, serviço e experiência do cliente. Certifique-se de que todas as suas unidades sigam os padrões de qualidade e atendimento estabelecidos pela franqueadora.

A consistência é essencial para manter a reputação da marca e a satisfação dos clientes. A padronização das operações não apenas mantém a integridade da marca, mas também facilita o treinamento e a supervisão, resultando em um processo de gerenciamento mais suave e eficiente.

Invista em tecnologia e automação

A tecnologia pode simplificar a gestão de várias unidades. Considere investir em sistemas de automação e softwares de gestão que ajudem a monitorar e controlar as operações de todas as suas franquias de forma eficiente.

Mantenha-se atualizado e seja adaptável

O mercado está em constante evolução, e é vital que você acompanhe as tendências e inovações em seu setor — o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Esteja aberto a ajustar suas estratégias de acordo com as mudanças do mercado para permanecer competitivo.

Mantenha-se informado sobre as últimas tendências, tecnologias e preferências dos consumidores nas indústrias em que atua. Ser adaptável e disposto a abraçar mudanças é fundamental para se manter à frente e garantir o sucesso a longo prazo de suas franquias.

Estabeleça parcerias estratégicas

Colaborar com outras empresas locais ou estabelecer parcerias estratégicas pode impulsionar seus negócios. Isso envolve ações conjuntas de marketing, networking, promoções cruzadas ou compartilhamento de recursos.

Networking bem feito

Fortaleça seu networking e busque estreitar as relações e a colaboração. “Conectar-se com outros franqueados pode oferecer insights valiosos e oportunidades de aprendizado”, diz Renan Brito, do Grupo SMZTO.

“Compartilhar experiências e melhores práticas pode fornecer uma perspectiva mais ampla e ajudar a desenvolver estratégias mais eficazes para o seu próprio negócio.”

