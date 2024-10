X diz que pagou multas impostas por Moraes; entenda o que falta para plataforma ser desbloqueada

A rede social X afirmou que pagou as multas de R$ 28,6 milhões impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que apresentou à Corte uma petição pedindo o desbloqueio da rede social no Brasil. Agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes analisar a documentação e apreciar o pedido para decidir se realizará o desbloqueio da plataforma – suspensa no país desde 30 de agosto.

O pagamento ocorreu após a empresa ter suas contas bancárias desbloqueadas pelo Banco Central, e de receber recursos vindos do exterior. A rede social X também encaminhou mesa sexta-feira ao STF uma petição em que comprova o pagamento das multas.

O pagamento é uma das exigências do Supremo para que a plataforma volte a ser liberada no país. Na última terça-feira, a plataforma informou à Corte que pagaria as multas com recursos próprios, não envolvendo valores da empresa Starlink, que é ligada ao empresário Elon Musk.

Diante da informação da empresa ao STF, Moraes determinou ao Banco Central e à CVM o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da empresa X.

Há duas semanas, Moraes já havia determinado a transferência de R$ 18,3 milhões do X e da Starlink (outra empresa do mesmo dono da rede social, Elon Musk) para os cofres da União. O valor era referente a multas não pagas pela companhia. Em pedido ao STF, a plataforma informa que irá pagar todo esse valor, sem necessidade de a Starlink participar da operação.

Há ainda R$ 10 milhões cobrados na decisão de Moraes referentes à manobra utilizada pela rede social há duas semanas para voltar ao ar driblando bloqueio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ministro já havia estabelecido que seriam cobrados R$ 5 milhões por cada dia de duração do "atalho" feito.

A rede social também se comprometeu a pagar multa de R$ 300 mil aplicada à representante comercial do X no Brasil, Rachel Vila Nova Conceição.