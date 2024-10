Outback distribui cupons de cebola em nova campanha contra golpes virtuais

Quem nunca se animou com uma promoção na internet e, no final, descobriu que era golpe? Atento a essa realidade, o Outback Steakhouse lança nesta sexta-feira, 4, a campanha “O Contragolpe”, em que se posiciona contra golpes virtuais ao proporcionar benefícios reais aos consumidores.

Basicamente, a ação, criada pela Ampfy, busca 'virar o jogo' em um momento em que os consumidores têm estado desacreditados por conta de fraudes virtuais. Por isso, a campanha vai presenteá-los com cupons reais, que dão direito a uma Bloomin’ Onion, Havanna Thunder ou Cinnamon Oblivion, na compra de um aperitivo ou prato principal.

“Acreditamos que a campanha tem o potencial de reverter os golpes digitais em algo positivo. Prezamos pela honestidade total com nossos clientes e estamos trazendo uma vantagem real que as pessoas podem confiar”, diz Raquel Paternesi, diretora sênior de marketing, vendas e growth da Bloomin’ Brands, dona das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no Brasil.

Novo formato de anúncio: 'out of phone'

A partir de 5 de outubro, a campanha “O Contragolpe” começa a ser veiculada em plataformas online, e a partir do dia 11, será exibida em telões nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A campanha marca a estreia do formato 'out of phone' do TikTok na América Latina, em que a plataforma expande suas ações para mídias offline.

Desenvolvida pela Ampfy, a ação traz o humorista Ed Gama como protagonista de um vídeo que convida usuários a participarem de uma missão no TikTok e a resgatarem vouchers para uso nos restaurantes Outback Steakhouse. O primeiro vídeo da campanha, produzido pelo Porta dos Fundos, simula um telejornal e aborda a crescente onda de golpes virtuais.

Como parte da campanha, Ed Gama lançará uma missão no TikTok no dia 5 de outubro. Ele convidará criadores de conteúdo e consumidores a compartilharem histórias sobre golpes usando a hashtag #OContragolpeOutback. Os vídeos mais criativos serão exibidos em displays de OOH (out of home) da Eletromidia em metrôs, aeroportos, shoppings e edifícios no Brasil.

Essa é a primeira vez que uma marca utiliza o formato TikTok Out of Phone, que permite às empresas projetarem conteúdos criados no aplicativo para mídias externas. Fred Siqueira, CCO da Ampfy, afirma que o formato traz engajamento e maior alcance de mensagem.

"A criatividade precisa existir desde a ideia em si até a forma como ela é elaborada, produzida e veiculada. 'O Contragolpe' é uma resposta bem-humorada a um tema sério, acreditamos ser a melhor maneira de se conectar com os clientes do Outback", diz Siqueira.

Daniela Okuma, diretora geral de negócios do TikTok no Brasil, destaca que o formato aproxima os consumidores das marcas por meio de conteúdos autênticos criados pela comunidade da plataforma. “O Out of Phone coloca os consumidores no centro das campanhas. Além de ampliar o impacto, gera ainda mais relevância para a nossa comunidade, que é engajada e busca se sentir parte das ações das marcas”, afirma.

A campanha também contará com a participação de influenciadores digitais, que serão incentivados a postar vídeos sobre a ação com a hashtag #OContragolpeOutback.

Como participar da promoção

Para participar da promoção, o consumidor deve acessar o site da campanha, escolher entre uma Bloomin' Onion ou um Havanna Thunder ou uma Cinnamon Oblivion, se cadastrar e gerar o voucher para resgatar o presente no Outback mais próximo até o dia 3 de novembro.

O cupom deve ser utilizado somente nas lojas físicas a partir da compra de um aperitivo ou um prato principal e é válido todos os dias a partir das 17h.