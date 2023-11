5 franquias baratas para empreender a partir R$ 50.000 com unidades móveis

O mercado de franquias brasileiro faturou R$ 105 bilhões no primeiro semestre de 2023, alta de 15% em relação ao mesmo período no ano anterior. Boa parte dessa expansão está atrelada ao crescimento de novos formatos de unidades.

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira do Franchising (ABF), as unidades móveis cresceram 15% e lideram a expansão do setor no período, enquanto o volume de lojas físicas cresceu 8%, quiosques 7% e home based 3%.

Redes como Coxinha no Pote, Dry Wash, Pizza Creck e Puro Açaí foram citadas pela associação como exemplos de redes que contam com o modelo de unidades móveis.

Brechó, botox e mais: holding de Semenzato chega a 5.000 lojas e quer aportar R$ 200 mi em franquias

As franquias com unidades móveis foram criadas para proporcionar maior comodidade e praticidade aos clientes, além de de ampliar as oportunidades comerciais.

Para os franqueados o formato é atrativo por conta dos menores custos operacionais quando comparado com uma loja física, maior flexibilidade e alcance do público-alvo da rede.

Veja, a seguir, algumas redes que possuem franquias móveis:

Borda & Lenha

Primeira rede fast-pizza do Brasil, a Borda & Lenha, oferece pizzas feitas com massa artesanal, bem fininha, e permite a seleção de sabores pelo próprio consumidor, que pode montar a pizza a partir de mais de 25 opções de toppings. Com a proposta de oferecer mais opções de negócios para os franqueados, a rede tem disponível o modelo de food truck, no qual o franqueado, que já possui uma unidade física da rede, pode expandir o negócio operando em festas e eventos. No franchising desde 2019, a rede conta com 26 unidades em operação em 7 estados e pretende chegar a 75 unidades em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 140 mil (incluso taxa de franquia e food truck para eventos locais)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 10 eventos

Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja ranking

Bendito

Franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. A rede conta com receitas exclusivas e ingredientes especiais e atua também no modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, que pode ser levado para diferentes locais e eventos.

Investimento inicial: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: R$ 119 mil no modelo container (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Por que cada vez mais indústrias avançam para o varejo?

Crepefy

É uma franquia especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos e festas (crepefy events). Em 2023 entrou para o franchising com dois modelos de negócios: loja de rua e quiosque, ambos possibilitam atuar em eventos, que é onde o franqueado leva uma mini loja com estrutura modular para qualquer tipo de evento e serve os crepes como em um restaurante servidos à vontade, sem causar bagunça, cheiro ou fumaça.

Investimento inicial: entre R$ 80 mil a R$ 140 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, instalação e equipamentos)

Faturamento médio mensal: entre R$ 35 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno do investimento: 9 a 18 meses

11 franquias a partir de R$ 4.520 para empreender de casa ou qualquer lugar do mundo

CaKech - Empório de Pães & Doces

A CaKech é uma rede de franquias que traz um modelo inovador de 'padaria sem padeiro', na qual, os franqueados já recebem todos os produtos prontos de um amplo portfólio com itens gourmet, como os pães de fermentação natural, produzidos por Rogério Shimura (considerado o maior padeiro do mundo) e os doces, com receitas inspiradas na renomada escola Lenôtre de Paris. No seu catálogo de modelo de negócio, a rede oferece o empório Tuc Tuc, um ‘mini carro’ com compartimento adequado para transportar os pães, doces e demais produtos da marca, que leva de 2 a 3 meses para ser implementado.

Investimento inicial: entre R$ 50 e R$ 100 mil (incluso instalação e custos gerais de implantação)

Faturamento médio mensal: entre R$ 15 a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Reforma tributária, inovação e China: o que as lideranças de franquias debateram em convenção da ABF