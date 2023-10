Londrina, Sorocaba e Belém: conheça as cidades que mais abriram franquias no 1º semestre

O mercado de franquias cresceu 15% no primeiro semestre de 2023. Com 3 mil redes e 189 mil unidades em operação, o setor faturou 105 bilhões de reais no período. A maioria das unidades abertas esse ano estão no interior dos estados e fora do eixo Rio-São Paulo.

Das 30 cidades que mais cresceram em número de operações, metade delas não são capitais, de acordo com o ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) durante convenção realizada na Bahia.

O estudo apontou que em relação ao total de municípios, as não capitais apresentam crescimento de 9%, enquanto as capitais crescem 5%.

"Mesmo após a forte expansão de 2022, os dados ratificam a força expansionista do setor de franquias de forma mais ampla por todo o Brasil, de forma descentralizada e associada particularmente à economia do agronegócio, do turismo", diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

As cidades que mais abriram franquias no 1º semestre de 2023

A pesquisa usa como base as 30 maiores cidades com operações de franquias. A ideia é avaliar, entre as cidades já consolidadas, o crescimento do franchising -- e evitar distorções com as cidades que estão começando a atuar no setor.

Segundo o levantamento, o município que registrou o maior crescimento em número de unidades foi Londrina, interior do Paraná. A cidade cresceu 15,7% em relação ao ranking do ano passado, passando de 971 para 1.124 operações.

Entre os estados, o Paraná também se destacou. No estudo da ABF, o Paraná teve uma variação positiva de 18%, com uma receita que subiu de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,3 bilhões. Veja ranking dos Estados que mais aumentaram o faturamento no franchising.

A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, saltou do 27º para o 2º lugar no ranking, com variação positiva de 10,9%, passando de 990 para 1.098 unidades. O movimento reflete o crescimento do franchising no interior do estado. Considerando todo o interior paulista, o crescimento foi de 24%.

Belém é a capital melhor colocado no ranking. A cidade paraense ficou em 3º lugar, saindo da 13ª posição no período pesquisado, com um crescimento no número de operações de 9,6%, que subiu de 1.339 para 1.467. De acordo com a ABF, a atividade turística associada à retomada de serviços são os fatores que explicam tal expansão das franquias na região.

Veja ranking das 30 cidades que mais abriram franquias no 1º semestre de 2023

Cidade Unidades em 2023 Variação (%) Londrina 1.124 15,70% Sorocaba 1.098 10,90% Belém 1.467 9,60% Brasília 4.625 9,50% Curitiba 4.263 9% Campinas 2.617 8,70% Cuiabá 1.199 8,40% Fortaleza 2.295 7,90% Ribeirão Preto 1.406 7,60% Santo André 1.401 7,60% Niterói 1.242 7,40% João Pessoa 1.050 7,40% Maceió 1.061 6,80% São Paulo 21.205 6,60% Recife 2.400 6,50% São José do Rio Preto 1.449 6,40% São Luís 1.326 6,10% Guarulhos 1.523 5,30% Goiânia 2.587 5,10% Jundiaí 1.053 5,10% São Bernardo do Campo 1.323 4,70% Uberlândia 1.157 4,50% Rio de Janeiro 10.273 4,30% São José dos Campos 1.284 3,40% Florianópolis 1.326 2,90% Manaus 1.667 2,40% Salvador 2.657 -0,50% Campo Grande 1.192 -1,10% Porto Alegre 2.524 -1,50% Belo Horizonte 4.399 -2,20%

Ranking dos Estados que mais cresceram em faturamento no 1º semestre de 2023