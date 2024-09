18 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 6.990

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

As franquias autônomas estão se tornando uma opção interessante para quem deseja empreender com mais liberdade, mas sem lidar com a complexidade de gerir uma equipe. Nesse modelo, o franqueado é responsável por toda a gestão da operação, o que traz uma série de vantagens, como custo operacional reduzido, flexibilidade no dia a dia e um modelo de negócios simplificado. Como não há funcionários, o empreendedor pode focar exclusivamente nas atividades do negócio, contando ainda com o suporte da franqueadora.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias cresceu 15,8% no primeiro semestre de 2024, alcançando um faturamento de R$ 121,7 bilhões. As microfranquias, que dispensam a contratação de funcionários, se destacam como uma boa porta de entrada no mundo do franchising.

Cristiano Corrêa, vice-presidente da vertical de Gestão da 300 Ecossistema de Alto Impacto, explica que a principal vantagem desse tipo de franquia é o baixo custo fixo. “Você pode começar o negócio de forma mais enxuta, gerindo sozinho todas as atividades. Mas, mesmo sem funcionários, é importante avaliar se o modelo da franquia é escalável e pode atender à demanda de clientes de forma eficiente”, diz ele.

Para o consultor de franquias Neander Souza, que atua há 25 anos na formatação de novos negócios, o modelo de franquias sem funcionários ganhou popularidade entre empreendedores que buscam maior controle sobre suas operações e a redução dos custos operacionais. “Com o avanço das tecnologias de automação, esse modelo se tornou uma alternativa viável para quem deseja administrar uma franquia de baixo investimento e alta eficiência”, afirma Souza.

A advogada Melitha Novoa Prado, especialista em franchising, ressalta que o sucesso ao trabalhar sozinho exige disciplina. "Optar por uma franquia é interessante porque a franqueadora oferece know-how e suporte ao franqueado, então ele não se sentirá sozinho. Mas é fundamental que o franqueado entenda que o desenvolvimento de certas habilidades, como ser um bom vendedor, por exemplo, dependerá dele próprio", diz.

Prado alerta que, ao trabalhar sozinho, o empreendedor precisa planejar seu descanso semanal, férias e gerenciar o tempo para manter o equilíbrio. "Outro ponto importante é ter um 'plano B' para casos de ausência por doenças ou emergências. Fazer um seguro profissional pode garantir que, em situações fora do controle, o negócio não seja prejudicado", sugere ela.

Confira 18 franquias para quem quer empreender sem funcionários.

Acqua Lavanderia Express

Rede especializada em atendimento autônomo para o dia a dia, iniciou suas atividades em novembro de 2023 na cidade de São José do Rio Preto (SP).

Investimento inicial: a partir de R$ 71 mil

a partir de R$ 71 mil Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

R$ 30 mil Prazo de retorno estimado: de 15 a 30 meses

Agro Atlas

Fundada em 2020, a Agro Atlas Brasil é uma rede líder na prestação de serviços tecnológicos para aplicação via drones e análises de dados, promovendo uma agricultura mais rentável, eficiente e sustentável.

Investimento inicial : a partir de R$ 240 mil

: a partir de R$ 240 mil Faturamento médio mensal : a partir de R$ 40 mil

: a partir de R$ 40 mil Prazo de retorno estimado: a partir de 24 meses

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias para trabalhar de casa e que dispensam a contratação de funcionários. O investimento inicial para fazer parte da rede varia entre R$ 41.000, para cidades com até 20.000 habitantes, e 118.000 reais, para regiões com até 60.000 moradores. Neles, o franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Atualmente, ele conta com cerca de 280 franqueados em mais de 500 cidades pelo Brasil. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, para cidades de até 20.000 habitantes)

a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, para cidades de até 20.000 habitantes) Faturamento médio mensal: a partir R$ 14 mil (para cidades de até 20.000 habitantes)

a partir R$ 14 mil (para cidades de até 20.000 habitantes) Prazo de retorno estimado: 18 meses

Balcão Urbano

É uma franqueadora com marcas próprias de vários segmentos e que para a indústria e varejo, desenvolve novos canais de vendas e serviços através das vending machines personalizadas.

Investimento inicial: a partir de R$ 66 mil, incluindo taxa de franquia e capital de giro

a partir de R$ 66 mil, incluindo taxa de franquia e capital de giro Faturamento médio mensal : R$ 5 mil

: R$ 5 mil Prazo de retorno do investimento estimado: entre 18 e 24 meses

BM Vagas

A BM Vagas é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalham em unidades físicas e também home office, são responsáveis ​​por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial : R$35 mil

: R$35 mil Faturamento médio mensal : R$30 mil

: R$30 mil Prazo médio de retorno: 90 a 120 dias

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia) Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

de R$ 14 mil a R$ 30 mil Prazo estimado de retorno: de 6 a 12 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral. Nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial: a partir de R$ 32 mil

a partir de R$ 32 mil Faturamento médio mensal: R$15 mil a R$30 mil

R$15 mil a R$30 mil Previsão de retorno: 6 meses

Dona Help

A Dona Help nasceu em 2023, na cidade de João Pessoa/PB, e faz parte do Grupo Acuidar. A rede iniciou sua expansão pelo franchising em 2024 e tem como foco a prestação de serviços de limpeza para residências e empresas, tendo a qualidade e personalização como diferenciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

a partir de R$ 41 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação) Faturamento médio mensal: em média R$ 100 mil

em média R$ 100 mil Prazo de retorno do investimento: 10 a 14 meses

Engegrow Franchising

A Engegrow Agricultura Inteligente criou um novo braço: a Engegrow Franchising. Com esse modelo de negócio, a empresa abre oportunidades para engenheiros agrônomos, revendas de insumos e produtores que querem investir no setor agro. A franquia oferece serviços de agricultura de precisão, pulverização aérea, mapeamento aéreo, entre outros.

Investimento inicial: R$166 mil

R$166 mil Faturamento médio mensal : R$ 95 mil

: R$ 95 mil Prazo de retorno do investimento: 6 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente, a rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones conta com mais de 139 franquias comercializadas em 22 estados brasileiros, impactando mais de 100.000 pessoas diariamente.

Investimento inicial : R$ 4,9 mil

: R$ 4,9 mil Faturamento médio: R$ 2,5 mil por kit

R$ 2,5 mil por kit Previsão de retorno: 2 a 4 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mais de 500 unidades pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online.

Investimento Inicial : a partir de R$199 mil (incluso taxa de franquia, máquinas e mobiliário)

: a partir de R$199 mil (incluso taxa de franquia, máquinas e mobiliário) Faturamento médio mensal : de R$20 a R$30 mil

: de R$20 a R$30 mil Prazo estimado de retorno: 18 meses em média

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$50 mil

Faturamento médio mensal: R$45 mil (em média)

Prazo médio de retorno: média de 22 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2 mil PDXs espalhados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes. O tempo médio de implantação é de 90 dias.

Investimento inicial : a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 80 mil (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : R$ 10 a R$ 15 mil

: R$ 10 a R$ 15 mil Prazo de retorno estimado: 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras. Neste modelo de negócio, o franqueado é responsável unicamente pelo gerenciamento e reposição de mercadorias nas unidades, sem a necessidade de presença constante no negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação) Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

R$ 18 mil Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Mr Fit

Criada em 2011 pela empresária Camila Miglhorini, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A rede está presente em 26 estados brasileiros com 886 unidades, sendo 811 no modelo home office, no qual o franqueado pode realizar a venda por meio de apps e parcerias comerciais, sem a necessidade de um funcionário.

Investimento inicial total : a partir de R$ 6.999,00, no modelo home office (incluso taxa de franquia)

: a partir de R$ 6.999,00, no modelo home office (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal : entre R$ 4 mil e R$ 30 mil

: entre R$ 4 mil e R$ 30 mil Prazo estimado de retorno: de 4 a 8 meses

Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e um dos grandes diferenciais é que ela já entrega contratos fechados para os seus franqueados A franquia é ideal para pessoas que querem sair da CLT e se tornarem donos do próprio negócio. A rede trabalha com dois modelos, o home based, com baixo investimento, e o modelo escritório, que possui uma estrutura muito mais completa.

Investimento inicial: R$ 26.444,00

R$ 26.444,00 Faturamento médio mensal: R$ 4.988,00

R$ 4.988,00 Prazo médio de retorno: 16 meses

Trip In

A Trip In é uma rede agência de viagens que trabalha tanto com pacotes nacionais quanto internacionais. A rede possui três modelos de franquias, desde o home based até a agência completa. O franqueado deve realizar a venda dos pacotes de viagem e atender os clientes.

Investimento inicial : a partir de R$ 19.900,00

: a partir de R$ 19.900,00 Faturamento médio mensal : a partir de R$ 50 mil

: a partir de R$ 50 mil Prazo médio de retorno: de 6 a 18 meses

3, 2, 1, GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa é ideal para quem deseja empreender sozinho, sem funcionários, com a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país.