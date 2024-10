De volta ao passado: como a Turma da Mônica usou a nostalgia dos anos 90 para inovar?

Ao completar 15 anos de atuação, a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, surpreendeu o mercado ao anunciar o relançamento de um produto que marcou a infância de muitos brasileiros: o chocolate da Turma da Mônica.

Originalmente um sucesso nas prateleiras entre as décadas de 1990 e 2000, o doce foi retirado do mercado no início dos anos 2000, mas nunca deixou de ocupar um lugar especial na memória afetiva dos consumidores.

Agora, a volta desse clássico é uma das principais apostas da empresa para o Dia das Crianças, que será celebrado em 12 de outubro.

Estratégia de inovação?

Essa decisão de trazer de volta um produto com apelo nostálgico pode ser, além de uma homenagem aos fãs, uma estratégia inovadora que combina o valor emocional do passado com as demandas e expectativas do mercado atual.

Quer inovar como a Brasil Cacau? Descubra as estratégias que reativam ícones do passado e impactam novos públicos. Saiba mais aqui

Renata Vichi, CEO do Grupo CRM, explica que o movimento foi impulsionado pelo forte desejo dos consumidores de reviver essa experiência. “Há registros de pessoas que fizeram tatuagens em homenagem ao chocolate, e nos fóruns que discutem produtos da década de 90, o chocolate da Turma da Mônica é um dos que são relembrados com mais saudade”, diz ela em entrevista à EXAME.

O que destaca esse relançamento como um caso interessante é o modo como a marca soube transformar nostalgia em uma estratégia inovadora de sucesso.

Em muitos casos, a inovação não se trata de criar algo inédito, mas sim de ressignificar produtos para atender novos contextos e necessidades.

A volta de um produto popular entre adultos que viveram sua infância nos anos 90, por exemplo, pode ser vista como uma forma de reativar lembranças, mas também de conectar diferentes gerações e apresentar o chocolate a novos consumidores, como as crianças, adolescentes e adultos de hoje.

Usar o passado para projetar o futuro

Esse tipo de estratégia pode ser interpretado, na visão de alguns especialistas, como um exemplo de como a gestão de negócios pode usar o passado para projetar o futuro. O valor não está apenas no produto, mas na experiência.

O chocolate da Turma da Mônica, assim, se torna quase como uma memória que ganha vida nas gôndolas dos supermercados. Essa mistura de tradição e inovação é a fórmula que diferencia marcas que sabem usar a nostalgia de forma eficiente e, ao mesmo tempo, alcançar resultados expressivos.

Ao resgatar um ícone dos anos 90, a Brasil Cacau não está apenas oferecendo um produto nostálgico, mas criando uma experiência que conecta gerações, fortalece seu relacionamento com os consumidores e projeta a marca para um futuro promissor no competitivo mercado de chocolates.

Hackeie as estratégias das maiores empresas: veja como transformar memórias em inovação e impulsionar negócios com estas aulas

EXAME promove treinamento sobre gestão de negócios

De olho em que deseja liderar a inovação nas grandes empresas, a EXAME, lançou o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores, um treinamento virtual voltado para profissionais que desejam se tornar líderes inovadores.

O que o treinamento ensina?

Liderança em gestão de negócios inovadores;

Transformação de desafios complexos em oportunidades;

Estudo de cases de empresas como Netflix, Airbnb e Smart Fit;

Criação de uma cultura de inovação imbatível;

Ferramentas e estratégias para acelerar a inovação.

O acesso ao pré-mba é realizado pela página oficial do treinamento, mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DE NEGÓCIOS

1 /28 (Yopa: sorvete que bombava nos anos 1990 hoje é Nestlé)

2 /28 (US Top: marca de jeans foi um fenômeno nos anos 1980)

3 /28 (Melhoral Infantil: quem não se lembra de tomar um melhoral nos anos 1990 para se curar de qualquer dor)

4 /28 (Mesbla: principal símbolo do varejo no século 20)

5 /28 (Surpresa: chocolate vinha com cartões com imagens que eram colecionáveis. Sempre uma surpresa)

6 /28 (Walita: marca de liquidificador foi fenômeno no século 20)

7 /28 Vista aérea do Playcenter. (Playcenter: parque fenômeno dos anos 1990 fechou, mas marca foi comprada pela Cacau Show)

8 /28 (Varig: aviação do Rio Grande do Sul foi uma das mais usadas pelos brasileiros no século passado)

9 /28 (M. Officer: marca de jeans entrou em recuperação judicial)

10 /28 (Zoomp: marca de calça jeans fenômeno nos anos 1980)

11 /28 (Merthiolate: se ralou? Era só passar Merthiolate que curava. Mas ardia!)

12 /28 (Enxuta: eletrodoméstico que era um fenômeno nos anos 1970)

13 /28 (Telefunken: televisão caixona era tradicional na casa das pessoas)

14 /28 (Croquete: chocolate em forma de tubo era fenômeno da Nestlé)

15 /28 (Lee: jeans da Lee bombavam no século passado e ainda são vendidas pelo Brasil, inclusive com abertura de lojas físicas em 2024)

16 /28 (Opala: carro de luxo que bombava no século 20)

17 /28 (Monza: carro da Chevrolet que bombava nos anos 1980)

18 /28 (Del Rey: marca de carro de luxo que bombava no século 20)

19 /28 (Fido Dido: marca de roupas era um sucesso nos anos 1990)

20 /28 (Fiorucci: roupa era tradicional nos looks brasileiros)

21 /28 (Pakalolo: marca de roupas era desejo de consumidores no século 20)

22 /28 (Vasp: Aviação de São Paulo foi uma das mais conhecidas dos céus brasileiros)

23 /28 (Terra Encantada: parque do Rio de Janeiro foi fenômeno da criançada nos anos 1990)

24 /28 Entrada principal da Cidade da Criança. (Cidade da Criança: parque foi fenômeno em São Paulo)

25 /28 (Mappin: rede de varejo de São Paulo foi uma das principais empresas do século 20. Sua principal concorrente era a Mesbla)

26 /28 (Arapuã: rede de varejo Arapuã nascida no interior de São Paulo)

27 /28 (Kichute: tênis era desejo da garotada)

28/28 (Bamba: tênis era desejo das crianças e adolescentes nos anos 1980)

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.