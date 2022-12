Como Netão, do Bom Beef, pretende faturar R$ 300 milhões em 2023

Domingos Neto, o Netão, sempre quis ser açougueiro e nunca imaginou que os cortes de carne e técnicas de churrasco pudessem lhe render milhões de seguidores nas redes sociais. Boa parte de sua trajetória profissional, iniciada há duas décadas no açougue do tio em Santos, litoral de São Paulo, se resume ao sonho de comprar o açougue que um dia foi da família. Em 2022, o Grupo Bom Beef mira faturar R$ 200 milhões e expandir as operações com lojas franqueadas de açougues e hamburguerias.

Atualmente, Netão está à frente dos açougues Bom Beef, que começou com uma unidade própria em 2014. Hoje, a rede de franquias já conta com mais de 90 unidades espalhadas pelo país, com previsão de abrir pelo menos mais 80 unidades no próximo ano. A casa conta com um extenso catálogo de carnes premium, cortes nobres para churrasco e temperos exclusivos.

"A ideia surgiu do anseio de ampliar o desejo pela carne de qualidade para todos os públicos, tornando seu churrasco democrático", diz o empresário.

O investimento inicial em uma franquia do açougue é em média de R$550 mil. O lucro de cada unidade varia entre 10% e 15%.

Netão entrou nas redes sociais um ano depois de criar o Bom Beef. Atualmente, ele tem 1,19 milhão de inscritos no canal do Youtube e 1,1 milhão de seguidores no Instagram.

Hamburgueria criada na pandemia

O empresário também comanda a rede da Bom Beef Burgers, que teve operação iniciada em outubro de 2020, durante a pandemia. O fast food começou focado no delivery, em Santos, mas hoje também funciona como espaço físico. A marca já conta com 17 unidades pelo Brasil.

O investimento para o Bom Beef Burgers é R$ 859 mil para lojas com 40 lugares e R$ 985 mil para unidades de 64 lugares. Há uma terceira opção de unidade dentro de praça de alimentação em shopping, o investimento é a partir de R$ 799 mil.

A receita do Bom Beef Burger é uma média de R$ 500 mil e a margem de lucro é entre 20% a 25%.

Novo negócio em 2023

A expectativa para 2023 é faturar R$ 300 milhões e lançar o primeiro restaurante a la carte para servir cortes premium grelhados em churrasqueiras tipo parrilla. O objetivo é abrir 30 restaurantes no formato de franquias no próximo ano.

Trajetória profissional

Netão é de uma família de empreendedores de Santos, litoral de São Paulo. Ele cresceu cercado por familiares empreendedores. O interesse por carnes está muito atrelado a memoria afetiva do empresário. "Aos domingos, a família toda fechava os negócios e se reunia para fazer um churrasco na casa do meu tio açougueiro", diz.

Sua primeira experiência em açougues foi no negócio do tio. O sonho de comprá-lo acompanhou Netão por muitos anos. Ele trabalhou um tempo fora do Brasil trabalhando em cruzeiros. Nos diferentes países por onde passou ao redor do mundo, ele aproveitava para conhecer açougues, restaurantes e steakhouses.

Foi apenas em 2014, após outras tantas experiências profissionais, que Netão conseguiu realizar o sonho de comprar o antigo açougue do tio, que já tinha outro dono.

“Além de seguir no ramo do churrasco, como meu pai e meu tio, ser comerciante sempre foi o meu sonho, e a expansão da minha marca para todo o país faz parte desse sonho. É gratificante poder oferecer serviços e produtos com a máxima qualidade. Hoje, depois de tanto trabalho, posso garantir que somos uma casa de açougue é um fast food diferenciados”, diz Netão.

