Maior youtuber do mundo compra o Linkedin dos criadores de conteúdo

O maior youtuber do mundo, o americano Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, comprou uma startup Vouch, plataforma que quer ser o LinkedIn para a contração de criadores de conteúdo. O valor da aquisição não foi divulgado.

Com mais de 318 milhões de inscritos no Youtube, MrBeast foi além das redes sociais e conta com empreendimentos comerciais, incluindo uma rede de hamburguerias com unidades no Brasil, e fortuna estimada em U$ 700 milhões.

A Vouch é uma das poucas startups que conectam trabalhadores na crescente economia de criadores de conteúdo. Segundo o Goldman Sachs, este mercado pode chegar a US$ 480 bilhões até 2027.

Quem é MrBeast?

Jimmy Donaldson, de 26 anos, também conhecido como MrBeast, é um dos criadores mais vistos e mais bem pagos do YouTube. Seus primeiros vídeos virais incluíam feitos desafiadores, como ler todas as palavras do dicionário ou contar de zero a 100.000 por 40 horas seguidas. Além disso, desafios ambiciosos e doações generosas de dinheiro, como "curar" a cegueira de 1.000 pessoas, o ajudaram a conquistar mais de 258 milhões de inscritos em seu canal, o maior da história do YouTube.

Donaldson também é um empreendedor, tendo lançado a marca de restaurantes virtuais MrBeast Burger em 2020 e um negócio de chocolates mais saudáveis, chamado Feastables em 2022. No geral, ele ganha entre 600 e 700 milhões de dólares por ano com seus empreendimentos.

Levantamento da Startup Booted indica ainda que o jovem acumula uma fortuna que ultrapassa os 100 milhões de dólares. Segundo a Forbes, entre junho de 2022 e junho de 2023, seu faturamento foi estimado em US$ 82 milhões (cerca de R$ 400 milhões).

Como a startup funciona

Fundada há dois anos pelo americano Marty Pesis, a Vouch conta com 35.000 candidatos na plataforma e já recebeu aportes de Seven Seven Six, Liquid 2 Ventures, Shrug Capital, Niche Capital, WorkPlay Ventures e investidores anjos como Andreas Klinger e Siqi Chen.

A plataforma ajuda criadores de conteúdo a terem seus próprios sites de contratação e publicar vagas de emprego.

Semelhante ao LinkedIn, a plataforma permite que os candidatos criem perfis para mostrar suas habilidades e listar criadores com os quais já trabalharam. Um criador pode visualizar a página de perfil e a inscrição do candidato e enviar mensagens diretas a ele dentro do aplicativo.

A plataforma também conta com tecnologia de IA para combinar candidatos com criadores, uma ferramenta para criadores lançarem anúncios de emprego personalizados, páginas de carreiras, além de quadros de empregos para os criadores mostrarem suas equipes.

A equipe do MrBeast planeja usar o Vouch para suas contratações internas, informou a empresa. Além dele, criadores como Yes Theory, Jesser, Stokes Twins, Safiya Nygaard, Danny Duncan e AMP já publicaram vagas de emprego na plataforma.