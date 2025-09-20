Mundo

Zelensky relata três mortos na Ucrânia após ataque russo com 40 mísseis e 580 drones

Presidente ucraniano apelou para aliados e pediu sanções à Rússia

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09h37.

A Rússia lançou 40 mísseis e cerca de 580 drones contra a Ucrânia em um "ataque massivo" que matou três pessoas e feriu dezenas, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sábado.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou seus ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, apesar dos esforços dos EUA para chegar a um cessar-fogo.

Em Kiev, essa escalada da ofensiva está sendo interpretada como uma tentativa deliberada de inviabilizar as negociações de paz.

Várias regiões ucranianas relataram grandes ataques na noite de sexta-feira, e as autoridades do país emitiram um alerta aéreo nacional.

"Cada ataque desse tipo não é uma necessidade militar, mas uma estratégia russa deliberada para aterrorizar civis e destruir nossa infraestrutura", disse Zelensky nas redes sociais.

O líder ucraniano voltou a apelar aos seus aliados para que enviassem mais sistemas de defesa aérea e impusessem mais sanções a Moscou.

Pouco antes, o chefe militar da região de Dnipropetrovsk, Sergei Lisak, havia destacado um grande ataque russo que deixou um morto e 26 feridos, um deles gravemente.

Na capital desta região centro-leste, Dnipro, "um míssil com munições cluster atingiu diretamente um prédio de apartamentos", disse Zelensky.

Por sua vez, as autoridades russas afirmaram que suas forças repeliram ataques ucranianos "massivos" nas regiões de Volgogrado e Rostov, no sudeste do país.

O Ministério da Defesa russo declarou que seus sistemas de defesa aérea "interceptaram e destruíram" 149 drones ucranianos durante a noite.

