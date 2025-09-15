Mundo

Governo Putin afirma que Otan está 'de fato' em guerra com a Rússia

Para Moscou, a Aliança Atlântica se envolveu no conflito armado ao dar apoio direto e indireto ao adversário

EFE

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16h48.

A Otan se encontra de fato em guerra com a Rússia, segundo afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao comentar a ajuda ocidental à Ucrânia.

"A Otan está em guerra com a Rússia. Isso é óbvio e não requer provas adicionais", disse Peskov em sua coletiva de imprensa telefônica diária.

Segundo o porta-voz, ao dar apoio direto e indireto ao adversário de Moscou, a Aliança Atlântica se envolveu "de fato" no conflito armado.

As novas declarações do Kremlin ocorrem depois de uma incursão de drones russos na semana passada em território da Polônia.

Após o incidente, as autoridades russas se mostraram dispostas a investigar o ocorrido e garantiram não estar interessadas em uma escalada.

Moscou não confirmou oficialmente o envolvimento de drones russos no acontecimento, mas também não desmentiu a versão de Varsóvia.

Enquanto isso, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, anunciou na sexta-feira o lançamento de uma nova iniciativa militar batizada com o nome de 'Sentinela Oriental', com a qual se busca reforçar a defesa do flanco oriental da Aliança.

Rutte, que garantiu que esta nova atividade militar contará com ativos de países como Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e "outros", afirmou sobre a incursão aérea na Polônia que representou "a maior concentração de violações do espaço aéreo da Otan que já se viu”.

“O que aconteceu não foi um incidente isolado", ressaltou.

