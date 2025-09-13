Mundo

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Moscou sofre novo revés com ofensiva de drones ucranianos a mais de 1.000 km da frente de combate

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16h37.

Um drone ucraniano atingiu uma refinaria de petróleo na Rússia neste sábado (13), provocando um incêndio e causando danos leves, informou um líder regional russo.

O complexo, que pertence à petrolífera Bashneft, está localizado nos arredores da cidade de Ufa, no centro da Rússia, a cerca de 1.400 quilômetros da linha de frente na Ucrânia.

Em vídeos publicados nas redes sociais, vê-se um drone aproximando-se da instalação antes de explodir. Uma espessa coluna de fumaça eleva-se em seguida para o céu.

"Hoje, a fábrica da Bashneft foi alvo de um ataque terrorista com um drone. Um incêndio foi provocado e está sendo combatido neste momento", declarou Radiy Jabirov, governante da região russa de Bashkortostan, no centro do país, no Telegram.

Um drone colidiu com a usina, enquanto outro foi derrubado, disse.

"Não houve vítimas nem feridos. A fábrica sofreu danos menores e houve um incêndio, que está sendo extinto neste momento", acrescentou.

Uma fonte da agência de inteligência militar GUR da Ucrânia reivindicou a autoria do ataque.

Ataques a refinarias

Desde que Moscou lançou sua ofensiva militar em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev respondeu com ataques contra refinarias russas, numa tentativa de reduzir a capacidade do Kremlin de financiar o conflito.

O Kremlin descreveu o complexo da refinaria Bashneft em Ufa em 2016 como "um dos maiores do país", afirmando que produzia mais de 150 tipos de produtos petrolíferos.

