Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Um drone ucraniano atingiu uma refinaria de petróleo na Rússia neste sábado (13), provocando um incêndio e causando danos leves, informou um líder regional russo.

O complexo, que pertence à petrolífera Bashneft, está localizado nos arredores da cidade de Ufa, no centro da Rússia, a cerca de 1.400 quilômetros da linha de frente na Ucrânia.

Em vídeos publicados nas redes sociais, vê-se um drone aproximando-se da instalação antes de explodir. Uma espessa coluna de fumaça eleva-se em seguida para o céu.

"Hoje, a fábrica da Bashneft foi alvo de um ataque terrorista com um drone. Um incêndio foi provocado e está sendo combatido neste momento", declarou Radiy Jabirov, governante da região russa de Bashkortostan, no centro do país, no Telegram.

Um drone colidiu com a usina, enquanto outro foi derrubado, disse.

"Não houve vítimas nem feridos. A fábrica sofreu danos menores e houve um incêndio, que está sendo extinto neste momento", acrescentou.

Uma fonte da agência de inteligência militar GUR da Ucrânia reivindicou a autoria do ataque.

Ataques a refinarias

Desde que Moscou lançou sua ofensiva militar em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev respondeu com ataques contra refinarias russas, numa tentativa de reduzir a capacidade do Kremlin de financiar o conflito.

O Kremlin descreveu o complexo da refinaria Bashneft em Ufa em 2016 como "um dos maiores do país", afirmando que produzia mais de 150 tipos de produtos petrolíferos.