Zelensky celebra 'avanços concretos' após conversas com França e Reino Unido

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunciou “avanços concretos” após se reunir em Kiev com os chefes militares do Reino Unido e da França, Tony Radakin e Thierry Burkhard.

No encontro, discutiram como reforçar o exército da Ucrânia e planejar o apoio internacional após um eventual fim das hostilidades com a Rússia.

Segundo Zelensky, já estão sendo tratados os primeiros detalhes sobre como um contingente de segurança aliado poderia ser implantado.

A iniciativa conta com o respaldo do presidente francês Emmanuel Macron e do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que lideram um esforço europeu para estabelecer uma “força de garantia” que apoie a Ucrânia no pós-guerra.

"Continuamos com as conversas para um apoio a longo prazo ao povo ucraniano", disse Macron na rede social X.

"Primeiro ao seu exército, que é e será a primeira linha de defesa; e segundo, em uma possível força de segurança a ser implantada antes da linha de contato para evitar qualquer nova agressão russa", acrescentou.

Zelensky agradeceu aos dois países por sua liderança e enfatizou que o trabalho conjunto contribui para alcançar uma paz duradoura e confiável.

Durante as conversas, foram discutidos temas como a presença militar aliada em terra, mar e ar, assim como o fortalecimento da defesa antiaérea.

Zelensky também adiantou que as reuniões militares com os parceiros serão semanais e que existe uma compreensão clara das necessidades ucranianas.

A visita aconteceu no mesmo dia em que um ataque com mísseis balísticos russos atingiu a cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rig, causando a morte de 18 pessoas, entre elas nove crianças.

O general Burkhard apontou que foram tratadas opções para garantir a segurança da Ucrânia através de uma coalizão internacional. Também indicou que se busca definir uma estratégia a longo prazo para a reconstrução e transformação do exército ucraniano.

Ambos os chefes militares reafirmaram seu compromisso de manter um apoio firme que permita à Ucrânia continuar resistindo à agressão russa e, ao mesmo tempo, lançar as bases para uma paz sustentável na Europa.