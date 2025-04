Ataque russo com mísseis deixa um morto e três feridos em Kiev

Um ataque de mísseis russos contra Kiev, capital ucraniana, deixou um morto e três feridos na madrugada deste domingo, 6. Avisos a respeito de ataques na região da fronteira preocuparam a Polônia, país vizinho a Ucrânia, que enviou aeronaves para garantir a segurança do seu espaço áereo. País está em alerta desde que um míssel ucraniano extraviado atingiu a vila Przewodow em 2022 e deixou dois mortos.

Segundo a Reuters, o ataque foi o primeiro em larga escala, com uso de drones e míssseis, desde que os Estados Unidos anunciaram no final de março que haviam estabelecido dois acordos de cessar-fogo com a Rússia e Ucrânia. O governo ucraniano também informou foi o maior ataque deste tipo em semanas.

Além das vítimas, as explosões também causaram destruição e incêndios em diversos distrtitos de Kiev.

Conflito intensifica

Na sexta-feira, 4, um ataque russo em Kryvyi Rih matou 19 pessoas, incluindo 9 crianças, e deixou ao menos 50 pessoas feridas, segundo serviço de emergência. Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia alegou que alvo era uma reunião militar na cidade.

A Reuters afirmou que o ataque a cidade natal de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi um dos mais mortais realizados pela Rússia este ano.