Voo com 229 repatriados do Líbano pousa na Base Aérea de São Paulo

A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 10h25 deste domingo, 6, com 229 brasileiros e 3 pets a bordo.

O voo faz parte da primeira fase da Operação Raízes do Cedro, do governo federal, de repatriação de brasileiros.

Estima-se que 20 mil brasileiros morem em território libanês.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) contabiliza cerca de 3 mil brasileiros que desejam deixar o país, em meio à escalada das operações militares das Forças Armadas de Israel.

A operação para retirar os brasileiros do Líbano usou a experiência recente do Brasil com a "Voltando em paz", que trouxe os brasileiros que estavam na faixa de Gaza em meio a guerra entre Israel e Hamas.

A aeronave estava em Lisboa aguardando autorização de voo para o Líbano.

No sábado, o governo brasileiro decidiu adiar o voo que estava previsto por questões de segurança envolvendo o comboio que estava em solo. A região do aeroporto de Beirute tem sido alvo de bombardeios.

Em razão da escalada do conflito, todas as operações precisam ser revistas minutos antes de acontecerem, mesmo aquelas que já estão autorizadas, como foi o caso da operação brasileira no sábado.

