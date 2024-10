Lula recepciona brasileiros repatriados do Líbano

Neste domingo, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recepcionou 229 brasileiros repatriados do Líbano na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Durante o evento, Lula criticou duramente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reafirmou seu compromisso de trazer ao Brasil todos os brasileiros ou seus parentes que desejarem retornar.

O presidente criticou os confrontos entre Israel e grupos como o Hamas na Palestina e o Hezbollah no Líbano, afirmando que essa seria uma estratégia de Netanyahu para se manter no poder.

“Vocês sabem que tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Israel, mas temos também uma posição muito dura contra o governo de Israel, matando crianças e mulheres, sem nenhum respeito pela vida humana. Agora, [a guerra] é uma forma que o presidente Netanyahu encontrou para ficar no poder, que é se vingar dos palestinos, e agora de Beirute”, afirmou o presidente.

Impactos da guerra no Líbano

Lula destacou que o ataque a Beirute, capital do Líbano, devido às ações do Hezbollah, ignorou a necessidade de proteger a população civil. Segundo ele, os maiores prejudicados são os inocentes que não desejam a guerra, como mulheres e crianças. [Grifar] "Porque, normalmente, a vítima não é quem faz a guerra, é o povo inocente que não quer guerra"[/grifar], completou o presidente, ao ressaltar os impactos devastadores do conflito na vida cotidiana das pessoas, como a perda de serviços essenciais.

Apelo pela paz e promessa de repatriação

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez um apelo emocionado durante o evento. “Parem de matar nossas crianças e mulheres. Parem com essa guerra. O mundo precisa de paz, não precisa de mais mortes”, disse ela, direcionando sua mensagem aos líderes globais.

Lula, ao final, reafirmou o compromisso do governo de trazer ao Brasil todos os brasileiros ou parentes que desejarem deixar o Líbano. “Enquanto tiver um companheiro, seja ele brasileiro ou parente de brasileiro lá no Líbano, vamos buscar porque não deixamos ninguém para trás.”

O presidente também ressaltou a importância da cultura árabe para o Brasil, lembrando que há uma grande comunidade de descendentes de árabes no país. "Provavelmente há mais libaneses morando no Brasil do que no próprio Líbano", afirmou Lula, destacando a contribuição dessa comunidade para a construção de São Paulo e do Brasil.