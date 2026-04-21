Viagem de JD Vance para negociações de paz com o Irã é suspensa

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, suspendeu uma viagem que faria ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações com Terrã.

Segundo o The New York Times, a suspensão acontece devido à negativa do governo iraniano em responder às posições americanas. O país ainda não decidiu se retomará as negociações com o governo Trump.

A mudança de planos ocorre em um momento tenso. O cessar-fogo de duas semanas no Irã irá expirar nesta quarta-feira, 22, sem um caminho claro para o futuro do conflito.

'É esperado que bombardearemos' o Irã caso não haja um acordo, diz Trump

Em Washington, Trump já havia sugerido que não queria estender o cessar-fogo sem um acordo de longo prazo.

Nesta terça-feira, o presidente afirmou que continuaria a campanha militar caso um acordo não fosse feito logo.

"É esperado que bombardearemos, porque acho que essa é a melhor postura para lidar com a situação", disse Trump em entrevista à CNBC. "Estamos prontos para entrar em ação. Os militares estão ansiosos para começar."

Indecisão no governo iraniano

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse à emissora estatal iraniana, IRIB que o Irã ainda não havia decidido se iria ao Paquistão devido às "mensagens contraditórias, comportamento inconsistente e ações inaceitáveis ​​por parte dos Estados Unidos."

O NYT afirma, no entanto, que, em conversas privadas, dois altos funcionários de alto-escalão iranianos disseram nesta segunda-feira, 20, que uma delegação iraniana estava planejando viajar e retomar as negociações.