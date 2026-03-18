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Venezuela vence EUA e ganha primeira Copa do Mundo de Beisebol

Essa foi a primeira final disputada pelo país latino-americano

Venezuela: seleção conquista primeiro título do World Baseball Classic após vitória sobre os EUA. (Gene Wang - Captura na mídia/Getty Images))

Venezuela: seleção conquista primeiro título do World Baseball Classic após vitória sobre os EUA. (Gene Wang - Captura na mídia/Getty Images))

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 05h51.

A Venezuela venceu os Estados Unidos por 3 a 2, em Miami, e conquistou pela primeira vez o World Baseball Classic (WBC), consolidando-se como campeã mundial de beisebol.

A vitória foi definida na nona entrada, quando Eugenio Suárez acertou uma rebatida dupla que levou Javier Sanoja ao home plate e desempatou a partida, que estava em 2 a 2.

A Venezuela abriu o placar com corrida de Salvador Pérez na terceira entrada e ampliou com um home run de Wilyer Abreu na sequência.

Os Estados Unidos reagiram apenas na oitava entrada, quando Bryce Harper empatou o jogo com um home run de duas corridas, levando a decisão para os momentos finais.

A resposta venezuelana veio imediatamente no inning seguinte, garantindo a vitória.

Esta foi a primeira final disputada pela Venezuela na história do torneio.

Primeiro título e frustração americana

O jogo ocorre em um contexto político complexo.

Em janeiro, forças americanas invadiram a Venezuela e prenderam o presidente Nicolás Maduro. Sua vice, Delcy Rodríguez, assumiu como presidente interina e fechou uma série de acordos com os EUA. Houve ameaças de que, se ela não colaborasse, poderia ter o mesmo destino de Maduro.

Nicolás Maduro: ditador venezuelano e sua mulher, Cilia Flores, são conduzidos por agentes da força policial dos EUA após captura no início de janeiro (XNY/Star Max /Getty Images)

Para os Estados Unidos, a derrota representa o segundo vice-campeonato consecutivo, após a perda para o Japão em 2023.

*Com EFE

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