Ueno Bank: presidente do Paraguai diz que Banco Central devolveu dinheiro a 95% dos clientes

Uma semana após a crise do Ueno Bank, o presidente do Paraguai, Pedro Alliana, afirmou nesta terça-feira, 10, que quase 95% dos clientes do banco com direito à garantia estatal já receberam os valores depositados. Segundo ele, os pagamentos restantes serão concluídos até quarta-feira, 11.



"A poucos dias da resolução do Banco Ueno, respondemos com fatos: completamos o pagamento a quase 95% dos poupadores. O remanescente será creditado até amanhã, conforme a lei do Congresso", disse Alliana.

A declaração acontece uma semana após a intervenção na instituição financeira, que desencadeou uma crise política que terminou com o impeachment e prisão do então presidente Santiago Peña. Desde quinta-feira, 5, cerca de 1,7 milhão de pessoas receberam aproximadamente US$ 340 milhões (R$ 1,9 bilhão) do Fundo de Garantia de Depósitos, segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP).

Mais cedo, o BC também informou que pretendia concluir os pagamentos restantes até esta terça-feira, 10, conforme previsto na legislação. O banco central afirmou ainda que a recuperação dos recursos previdenciários de contribuintes e aposentados do setor público será tratada como prioridade.

O BCP interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, após identificar problemas de solvência. A medida congelou os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Três dias depois, Peña foi destituído em um processo de impeachment e ficou em prisão preventiva. Seu vice, Pedro Alliana, assumiu o comando do país.

Fundado como banco digital em 2023, o Ueno Bank afirmava ter três milhões de clientes em todo o Paraguai, quase metade da população do país. Segundo a assessoria de imprensa do BCP, foram identificados até o momento 1,867 milhão de clientes com direito a receber o adiantamento do fundo de garantias. A autoridade monetária, porém, não informou quantos correntistas ficaram de fora da cobertura.

O impacto da quebra também alcança os cofres públicos. O banco mantinha mais de US$ 800 milhões (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta.

(Com AFP)