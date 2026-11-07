Paraguai devolve dinheiro bloqueado de 1,2 milhão de clientes do Ueno Bank

Mais de 1,19 milhão de clientes do Ueno Bank, o maior banco digital do Paraguai, já tiveram o dinheiro devolvido após o fechamento repentino da instituição, segundo o Banco Central do Paraguai (BCP).

A instituição informou neste sábado, 7, que o valor total ressarcido equivale a cerca de R$ 880 milhões.

O balanço foi apresentado em coletiva de imprensa no Palácio López, depois de uma reunião de emergência entre o presidente interino, Pedro Alliana, ministros da Economia e Finanças e a diretoria do BCP. Os recursos dos correntistas estavam bloqueados desde o fechamento do banco.

O dinheiro saiu do Fundo de Garantia de Depósitos, reserva mantida pelo Banco Central para proteger poupadores em casos de quebra ou intervenção bancária. Pelo menos três milhões de paraguaios, metade da população do país, tinham conta no Ueno.

Saldos acima do limite

O presidente interino do BCP, Pedro Acosta, afirmou que o órgão segue analisando alternativas para ajudar os depositantes cujos saldos ultrapassavam o limite coberto pela garantia.

Aposentados

Cerca de 32 mil aposentados que recebiam benefícios pelo Ueno Bank serão pagos por outros bancos no dia 17 deste mês. Segundo León, os trâmites finais para transferir essas contas para outros oito bancos locais estão sendo concluídos, para evitar prejuízos aos beneficiários.

Crise no Paraguai

O situação envolvendo o Ueno Bank provocou, em menos de 48 horas, a renúncia, o impeachment e a prisão do agora ex-presidente Santiago Peña. Ele assumiu o Executivo paraguaio em agosto de 2023 e foi acionista do Grupo Vázquez, dono do Ueno Bank, até março de 2025.