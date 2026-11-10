Justiça do Paraguai faz buscas na casa de Santigo Penã e tenta recuperar ativos no exterior

O Ministério Público do Paraguai busca localizar e repatriar ativos no exterior para ressarcir os correntistas afetados pelo colapso do Ueno Bank. Nesta segunda-feira, investigadores fizeram buscas na residência do ex-presidente Santiago Peña, em Assunção, e apreenderam documentos e equipamentos eletrônicos.

A Promotoria mantém contato com autoridades de Luxemburgo e da Argentina para rastrear possíveis recursos desviados da instituição. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também ofereceu colaboração. A quebra do banco atingiu cerca de 3 milhões de clientes, número equivalente à metade da população paraguaia.

Na casa de Santigo Peña, a operação durou quase cinco horas. Foram recolhidos celulares, tablets, computadores, documentos e registros do circuito interno de segurança.

“Esse procedimento foi bastante importante e acreditamos que foi positivo pela quantidade de documentos que encontramos”, afirmou a promotora Elena Fiore a jornalistas.

Os investigadores também estiveram em uma unidade do Ueno, onde apreenderam documentos sobre investimentos do ex-presidente. A análise do material levou a um pedido de cooperação para congelar criptoativos em Luxemburgo.

Segundo o Ministério Público, as articulações com outros países têm como objetivo assegurar bens que possam ser devolvidos ao Paraguai para indenizar as vítimas.

Investigação apura uso de recursos públicos

Santigo Peña perdeu o mandato na sexta-feira, após um julgamento político no Senado, e foi colocado em prisão preventiva. O então vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.

A Promotoria acusa o ex-presidente de usar sua influência para beneficiar o Ueno. Peña manteve participação acionária no grupo controlador da instituição até 2025.

Segundo a investigação, ele teria direcionado milhões em recursos públicos ao banco e ocultado ou minimizado os problemas financeiros da instituição, mesmo após receber alertas sobre empréstimos irregulares e risco de insolvência.

Alliana também foi denunciado no mesmo processo por supostos vínculos com o Ueno Bank, mas não foi formalmente acusado. O Congresso desistiu de submetê-lo a julgamento político.

As diligências desta segunda-feira alcançaram ainda a residência do ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, que está em prisão preventiva e foi formalmente acusado. Em outra ação, as autoridades apreenderam carros de luxo que supostamente pertencem a dirigentes do banco.

Duas frentes de investigação apuram o caso: uma trata das relações de Peña e Carvallo com o Ueno; a outra examina a atuação dos dirigentes da instituição. Oito deles estão detidos.

Cofre encontrado em outra casa de Peña

Os investigadores ainda precisam abrir um cofre localizado no domingo, durante uma busca em outra residência de Santigo Peña, em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção.

Em entrevista ao jornal “ABC Color”, o promotor Christian Benítez disse que avalia pedir a colaboração da esposa do ex-presidente, Leticia Ocampos, para desbloquear o compartimento. Uma detonação controlada também está entre as possibilidades.

A mansão recebeu financiamento parcial por meio de empréstimos do Ueno. Segundo a investigação, as prestações mensais correspondiam a seis vezes o salário de Peña como presidente.

Devolução de depósitos tem limite de cobertura

O Banco Central do Paraguai interveio no Ueno em 3 de novembro, após identificar problemas de solvência, ou seja, de capacidade para honrar suas obrigações financeiras.

Desde quinta-feira, cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram US$ 340 milhões, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira pela autoridade monetária. Os pagamentos fazem parte da primeira etapa de devoluções e não correspondem ao ressarcimento integral dos depósitos.

Nesta segunda-feira, correntistas com valores acima do limite receberam adiantamentos de até US$ 20 mil. O procedimento também foi aplicado a clientes com dívidas no banco, com abatimento das parcelas vencidas.

O fundo de garantia cobrirá até US$ 36 mil por conta. O teto deixa dúvidas sobre a recuperação dos recursos públicos depositados na instituição, entre eles contribuições previdenciárias.

Professores e trabalhadores cobram acesso ao dinheiro

A retenção dos recursos levou professores às ruas de Assunção e provocou a suspensão das aulas. A categoria cobra a devolução dos fundos de aposentadoria mantidos no Ueno Bank.

“Santiago Peña foi embora, Alliana ficou. Confiamos que ele tome providências e retire todos os criminosos que roubaram nossas contribuições para a aposentadoria”, disse à AFP a professora María Fernandez, de 62 anos, durante um protesto.

Funcionários de empresas do grupo Vázquez, controlador do banco e responsável por cerca de 6 mil empregos, também se manifestaram nesta segunda-feira. Eles pediram o desbloqueio das contas e autorização para buscar outros empregos.

“Minha preocupação é chegar ao fim do mês sem ter dinheiro para pagar minhas continhas, minhas parcelas”, afirmou à AFP Larisa Koenig, que até a semana passada trabalhava na ITTI Digital, empresa de tecnologia do grupo.

Alliana recebeu representantes sindicais para discutir a recuperação dos valores da previdência social. Segundo Rafael Resquín, presidente da União Nacional de Educadores, o novo presidente se mostrou “bastante colaborativo e seguro de que é possível devolver os valores”.

O dirigente afirmou que os professores darão um “voto de confiança” ao governo, mas condicionou a postura à resposta às reivindicações.

“Se essa confiança for rompida, nós vamos às ruas.”