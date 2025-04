UE ofereceu aos EUA tarifas zero sobre bens industriais, diz chefe da Comissão Europeia

A União Europeia ofereceu aos Estados Unidos um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira, 7. Segundo Von der Leyen, a proposta foi feita repetidamente, mas até agora não recebeu uma "resposta adequada" das autoridades americanas.

"Estamos prontos para negociar com os Estados Unidos. De fato, oferecemos tarifas zero sobre bens industriais, como fizemos com sucesso com muitos outros parceiros comerciais", disse a chefe do braço Executivo da UE. Ela acrescentou que, embora a proposta tenha sido mantida, a União Europeia também está preparada para tomar contramedidas e defender seus interesses comerciais caso não haja um acordo favorável.

A proposta surgiu no contexto das recentes discussões sobre comércio internacional, com o bilionário Elon Musk sugerindo, em uma entrevista, a criação de uma zona de livre comércio entre a Europa e os EUA.

Em resposta, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, afirmou que Musk deveria levar sua ideia ao presidente dos Estados Unidos. Já o italiano Antonio Tajani expressou seu desejo de ver um "mercado único transatlântico livre de tarifas", enquanto o francês Laurent Saint-Martin considerou as declarações de Musk uma "boa ideia".