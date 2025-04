UE está pronta para usar 'cada ferramenta' disponível para a defesa comercial

A União Europeia está disposta a utilizar todas as ferramentas de sua defesa comercial para se proteger das tarifas impostas pelos Estados Unidos, afirmou o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, nesta segunda-feira, 7, após uma reunião de ministros do Comércio da UE em Luxemburgo.

"Estamos preparados para usar cada ferramenta do nosso arsenal de defesa comercial para proteger o nosso mercado único, nossos produtores e consumidores", disse Sefcovic, destacando que a Comissão Europeia está disposta a considerar todas as opções disponíveis para enfrentar o impacto das tarifas americanas. Segundo ele, "todas as opções estão sobre a mesa".

A reação da UE surge em resposta à política tarifária adotada pelos Estados Unidos, que tem gerado tensões no comércio internacional. A posição de Sefcovic reflete o compromisso da União Europeia em proteger sua economia frente às medidas protecionistas dos EUA.