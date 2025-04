Trump pede redução nas taxas de juro dos EUA e critica China: 'o maior abusador'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira, 7, ao Federal Reserve (Fed), banco central americano, que reduza as taxas de juro, enquanto acusou a China de ser o "maior abusador" em relação às tarifas impostas por Washington. A acusação veio após o governo chinês anunciar que taxará os produtos importados dos EUA na mesma proporção das tarifas de 34% que os Estados Unidos aplicaram aos produtos chineses.

Em uma mensagem publicada em sua rede social Truth Social, Trump afirmou que os Estados Unidos têm sido maltratados por outros países ao longo do tempo, mas que, graças às suas políticas, agora estão recebendo "bilhões de dólares" daqueles que antes se aproveitavam do país. "Os preços do petróleo estão em baixa, as taxas de juro estão em baixa (o lento Federal Reserve deveria reduzi-las!)", escreveu Trump.

O presidente dos EUA também destacou que "os preços dos alimentos estão baixos, não há inflação", e que os Estados Unidos estão sendo recompensados por suas medidas, com "bilhões de dólares por semana" provenientes de países que anteriormente exploravam a economia americana.

Trump continuou atacando a China, dizendo que ela é "o maior abusador de todos" e que suas tarifas elevadas estão prejudicando sua economia. Ele afirmou que suas próprias medidas tarifárias beneficiam os Estados Unidos, apesar da retaliação chinesa. "Eles já ganharam o suficiente, por décadas, aproveitando-se dos bons e velhos EUA", disse Trump, sugerindo que os "antigos líderes" dos Estados Unidos permitiram que isso acontecesse.

A guerra comercial iniciada por Trump, com a imposição de tarifas sobre produtos de dezenas de países, gerou críticas de líderes internacionais e causou quedas nos mercados de ações, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo.