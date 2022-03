Ucrânia rejeita proposta da Rússia de se render em Mariupol

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A Ucrânia rejeitou se render em Mariupol, uma das cidades mais atacadas;

uma das cidades mais atacadas; A rendição era uma exigência da Rússia para abrir novo corredor humanitário em Mariupol, e ainda não há novo acordo para a cidade;

para abrir novo corredor humanitário em Mariupol, e ainda não há novo acordo para a cidade; Vazamento de amônia em planta na cidade de Sumy atinge área de 2,5 quilômetros;

em planta na cidade de Sumy atinge área de 2,5 quilômetros; A capital Kiev teve um shopping bombardeado, e um toque de recolher de 35 horas (até quarta-feira) foi anunciado;

e um toque de recolher de 35 horas (até quarta-feira) foi anunciado; Líderes da União Europeia voltam a conversar nesta segunda-feira;

voltam a conversar nesta segunda-feira; Há pressão para sanções europeias diretas ao setor energético russo;

diretas ao setor energético russo; A China negou que tenha enviado munição à Rússia.

Sem rendição em Mariupol

A Ucrânia rejeitou a oferta da Rússia de depor suas armas na manhã da segunda-feira, 21, em troca de uma passagem segura para fora da cidade de Mariupol, ao sul, uma das mais atacadas desde o início do conflito.

A exigência russa veio horas depois de autoridades ucranianas afirmarem que forças de Moscou bombardearem uma escola de artes que abrigava cerca de 400 pessoas.

Se aceita a condição, as forças russas permitiriam dois corredores hoje para fora da cidade costeira, disse o coronel russo Mikhail Mizintsev.

A proposta foi negada, afirmou a vice-premiê da Ucrânia, Irina Vereshchuk.

"Não se pode falar em rendição, deposição de armas. Já informamos o lado russo sobre isso", disse ela ao canal de notícias Ukrainian Pravda. "Escrevi: 'Em vez de perder tempo com oito páginas de cartas, basta abrir o corredor humanitário'".

As tentativas anteriores para permitir que os moradores evacuassem Mariupol e outras cidades ucranianas falharam ou foram apenas parcialmente bem-sucedidas, com os bombardeios continuando enquanto os civis tentavam fugir. Ambos os lados acusam o outro de ter minado as tentativas de evacuação.

Novos bombardeios

Em uma mensagem de vídeo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de bombardear uma escola de Mariupol que abrigava 400 refugiados.

"As forças russas vieram nos exterminar, matar", disse.

Este foi o mais recente ataque potencialmente devastador contra um refúgio para civis. Na semana passada, um teatro - onde, segundo as autoridades, havia mil deslocados - foi atacado e centenas de pessoas continuam desaparecidas.

Na madrugada de segunda-feira, um bombardeio na capital Kiev atingiu um shopping e matou pelo menos seis pessoas.

O local foi atingido por uma bomba potente que destruiu os veículos estacionados e deixou uma cratera aberta de vários metros de comprimento diante do prédio de 10 andares.

Kiev decretou nesta segunda-feira toque de recolher de 35 horas, isto é, até a manhã da próxima quarta-feira, 23.

Também hoje, o Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou nota afirmando que Kiev "continua sendo o objetivo militar principal da Rússia e eles provavelmente vão priorizar a tentativa de cercar a cidade ao longo das próximas semanas".

Biden vai à Polônia

A Casa Branca anunciou no domingo que o presidente americano, Joe Biden, viajará na sexta-feira à Polônia para uma reunião com o colega polonês Andrzej Duda.

"O presidente abordará como os Estados Unidos respondem junto com nossos aliados e sócios à crise humanitária e de direitos humanos criada pela guerra injustificável e não provocada da Rússia contra a Ucrânia", afirmou a secretária de imprensa do governo americano, Jen Psaki, em um comunicado.

A visita à Polônia acontecerá após uma escala na Bélgica para uma reunião com os líderes da Otan, do G7 e da União Europeia.

Conversas entre EUA e europeus

Nesta segunda-feira, Biden e líderes de alguns dos principais países da União Europeia também farão uma videoconferência como preparativo para essas reuniões, segundo informou o premiê italiano, Mario Draghi.

Participam, além de Biden e Draghi, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o premiê britânico, Boris Johnson.

Há pressão dos EUA e de países do leste europeu, como Lituânia, Estônia e República Tcheca, para que haja mais sanções diretas ao setor energético russo. Os EUA já proibiram neste mês importações de petróleo e derivados russos, na sanção mais dura imposta até agora.

A resistência europeia a tomar esse tipo de medida é afetar o fornecimento de energia na UE, onde 40% do gás natural vem da Rússia.

Enquanto isso, a caça às bruxas no setor financeiro continua. A França anunciou no domingo que apreendeu 920 milhões de dólares em bens de oligarcas russos em seu território. A guerra russa gerou uma onda sem precedentes de sanções ocidentais contra Putin, seu entorno e empresas russas.

Zelensky volta a pedir conversa com Putin

Diante da intensificação da ofensiva de Moscou, Zelensky voltou a sugerir uma conversa direta com o presidente russo, Vladimir Putin.

Após uma mensagem ao Parlamento de Israel, o presidente ucraniano também agradeceu o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett (que substituiu Benjamin Netanyahu no ano passado) por tentar atuar como mediador nas negociações.

"O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, tenta buscar um caminho para a negociação com a Rússia e nós o agradecemos (...) Pode ser em Jerusalém, é um bom local para encontrar a paz", declarou Zelensky.

Turquia diz que há avanço em negociações

Autoridades de Turquia, onde delegados da Rússia e da Ucrânia estão negociando, afirmaram no domingo que os dois lados estão próximos de um acordo para acabar com o confronto.

A Turquia foi palco neste mês de um dos encontros de negociação, e o país, que é próximo da Rússia mas também membro da Otan, tem atuado como mediador.

O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, disse ao jornal local Hurriyet que houve "reaproximação" em "questões críticas".

Na semana passada, as partes saíram de nova rodada de negociações também afirmando que houve avanços, e Zelensky chegou a fazer discurso afirmando que a Otan nunca aceitou sua entrada e era preciso aceitar que possivelmente não fosse mais fazê-lo.

À Al Jazeera, o porta-voz da Presidência turca, Ibrahim Kalin, também citou que houve avanços na busca de um potencial equilíbrio entre proteção da Ucrânia e a não entrada do país na Otan.

Mas afirmou que um cessar-fogo permanente viria apenas com um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e Zelensky, o que, segundo ele, o Kremlin ainda não está pronto a fazer.

Um dos empecilhos parece ser o reconhecimento de territórios como independentes. Além da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 após um referendo, as regiões de Luhansk e Donetsk em Donbas estão em guerra civil com o governo central há oito anos, e têm apoio da Rússia.

"Não é possível simplesmente exigir que a Ucrânia reconheça alguns territórios como repúblicas independentes", declarou Zelensky ao canal americano CNN no domingo. "Temos que pensar um modelo no qual a Ucrânia não perca sua soberania, sua integridade territorial".

Mísseis hipersônicos

As forças russas têm usado cada vez mais mísseis de longo alcance, enquanto na frente de batalha suas tropas enfrentam uma dura resistência ucraniana e, segundo alguns relatos, enfrentam uma escassez de armas e materiais.

O ministério russo da Defesa russo anunciou no domingo que disparou mísseis hipersônicos "Kinzhal" ("punhal" em russo), que destruíram um depósito de combustível na região sul de Mykolaiv.

No sábado, o ministério informou que usou o armamento para destruir um depósito de armas próximo da fronteira da Ucrânia com a Romênia, mas o Pentágono questionou a versão russa.

Em Chernihiv, cidade cercada, o major ucraniano Vladislav Atroshenko afirmou que dezenas de civis morreram em um bombardeio contra um hospital.

As condições humanitárias são cada vez piores nas regiões de língua russa do sul e leste da Ucrânia, assim como no norte, perto de Kiev.

Quase 10 milhões de ucranianos fugiram de suas casas - um terço deles para o exterior -, segundo a ONU.

Eles fogem de combates que, segundo Zelensky, mataram 14.000 soldados russos. O presidente ucraniano afirmou que o número "continuará aumentando".

A Rússia não atualiza o balanço de vítimas desde o início de março. A Ucrânia anunciou a morte de 1.300 soldados.

Kiev não divulga dados de baixas civis, apenas que 115 crianças faleceram na guerra.

Impacto econômico

As consequências econômicas da guerra na Ucrânia mundo afora devem seguir sendo sentidas após o fim do conflito, declarou no domingo a economista chefe do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, Beata Javorci.

"Mesmo se a guerra terminar hoje, as consequências do conflito serão sentidas nos próximos meses", disse.

O conflito complicou o ambiente econômico mundial já difícil, pois a Rússia é um grande exportador de petróleo, gás e produtos básicos, enquanto a Ucrânia é um importante fornecedor de trigo.

Os preços dos produtos básicos dispararam, gerando mais inflação. Um dos principais afetados é o preço dos combustíveis. No Brasil, a guerra fez a Petrobras anunciar reajuste de 19% na gasolina e 25% no diesel em 10 de março.

Nova onda de alta de juros para conter a inflação também começa a se tornar realidade no mundo, o que tende a derrubar a atividade econômica e geração de empregos. O Fed, banco central dos EUA, subiu a taxa de juros na semana passada pela primeira vez em três anos. O Banco Central brasileiro elevou a taxa Selic para 11,75%.

