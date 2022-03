Fed eleva o juro em 0,25 ponto e sinaliza mais seis aumentos em 2022

O Federal Reserve, o Fed, acaba de anunciar um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juro da economia americana, que passará para o intervalo entre 0,25% e 0,50%. É o primeiro aumento em mais de três anos, desde dezembro de 2018.

No comunicado com a decisão, o banco central americano sinalizou novas elevações do juro em cada uma das próximas seis reuniões do ano, com a taxa passando para 1,9% no fim do ano. Outros três altas devem acontecer em 2023.

A decisão do Fed era amplamente esperada pelo mercado, dado que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos está no maior patamar em 40 anos, em 7,9% no acumulado em 12 meses até fevereiro, e as expectativas se encontram em níveis elevados.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

"Nós estamos atentos aos riscos de pressões adicionais sobre a inflação e as expectativas de inflação", disse o presidente do Fed, Jerome Powell, na tradicional entrevista coletiva depois da reunião.

"O comitê está determinado a tomar as medidas necessárias para reestabelecer a estabilidade de preços. A economia americana está muito forte e bem posicionada para lidar com o aperto da política monetária."

Dos nove membros do FOMC, o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, oito votaram a favor do aumento de 0,25 ponto percentual, e apenas James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, defendeu uma alta de 0,50 ponto percentual.

O comunicado ainda apontou que o FOMC espera começar a reduzir o seu balanço patrimonial de US$ 9 trilhões, formado por títulos do Tesouro e de agências federais, como ativos lastreados em hipotecas, em um próximo encontro.

Os juros de curto prazo nos Estados Unidos subiram com essa decisão, na medida em que havia a expectativa de redução desse balanço já no mês de março.

Houve ainda menção à guerra por parte dos integrantes do FOMC. "A invasão da Ucrânia pela Rússia está causando tremendas dificuldades humanitárias e econômicas. As implicações para a economia americana são altamente incertas, mas, no curto prazo, a invasão e os eventos relacionados devem provavelmente criar pressões adicionais para cima sobre a inflação e pesar na atividade econômica", apontou o Fed no comunicado.