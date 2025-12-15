Ucrânia diz ter atacado submarino russo usando drones subaquáticos; veja vídeo

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira, 15, que realizou um ataque inédito contra um submarino russo no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, causando danos críticos à embarcação e retirando-a de operação.

A ofensiva foi conduzida com drones subaquáticos conhecidos como “Sub Sea Baby”, sendo a primeira desse tipo contra um alvo naval russo. O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em inglês) divulgou imagens mostrando uma grande explosão na área portuária (veja a seguir).

“Como resultado da explosão, o submarino sofreu danos críticos e foi efetivamente retirado de ação”, afirmou o SBU, em um comunicado.

Por outro lado, a Rússia reconheceu a tentativa de ataque, mas negou qualquer dano significativo às suas embarcações. “A tentativa do inimigo de realizar sabotagem usando um veículo subaquático não tripulado não alcançou seus objetivos”, disse Alexei Rulev, chefe do serviço de imprensa da Frota do Mar Negro.

Segundo o SBU, o alvo seria um submarino da classe Kilo, utilizado pela Rússia para lançar mísseis de cruzeiro Kalibr — armamento amplamente empregado durante a guerra contra a Ucrânia. A agência também destacou que o submarino é apelidado de “Buraco Negro” por causa de sua capacidade de absorver ondas sonoras, o que dificulta sua detecção por sonar. Cada unidade desse tipo custa cerca de US$ 400 milhões, podendo chegar a US$ 500 milhões por causa das sanções internacionais que limitam o acesso da Rússia a componentes tecnológicos.

Além disso, o SBU afirmou que o submarino estava no porto desde ataques anteriores com drones marítimos, que fizeram Moscou retirar parte de sua frota da baía de Sevastopol, na Crimeia ocupada.

O ataque ocorre em meio a um aumento das negociações diplomáticas para buscar uma resolução para a guerra. Nesta segunda-feira, representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia concluíram o segundo dia de negociações em Berlim. Durante a conferência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a importância de garantir segurança antes de qualquer acordo sobre as linhas de frente.

“Isso é realmente a base das garantias de segurança, porque a questão é: quem fará o monitoramento? Que sanções serão aplicadas se as missões de monitoramento forem interrompidas?”, afirmou Zelensky, defendendo mecanismos de fiscalização para um possível cessar-fogo.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que os Estados Unidos ofereceram garantias substanciais durante as discussões, embora os detalhes não tenham sido revelados. Mais tarde, o chanceler demonstrou otimismo, escrevendo na rede X: “Pela primeira vez desde o início da guerra, um cessar-fogo agora parece possível”.

Os líderes europeus concordaram em apoiar a criação de uma força multinacional liderada pela Europa, com apoio dos Estados Unidos, como parte de garantias de segurança para a Ucrânia. O grupo também anunciou a criação de um mecanismo de monitoramento e verificação do cessar-fogo liderado pelos EUA, com participação internacional, para antecipar novos ataques russos. Além disso, os países se comprometeram a apoiar a Ucrânia de forma contínua e significativa.

Zelensky também elogiou um encontro recente com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e com Jared Kushner. Embora sem revelar detalhes, o presidente ucraniano afirmou que as versões anteriores de propostas de paz continham pontos problemáticos que não aparecerão mais nas novas versões dos documentos. “Isso importa, porque dignidade importa”, afirmou Zelensky.

Em relação ao futuro dos territórios ocupados, Zelensky reiterou que há divergências significativas com Moscou e defendeu que o tema seja tratado de maneira aberta. “Acredito que o lado americano, atuando como mediador, proporá vários passos para tentar encontrar ao menos alguma forma de consenso”, concluiu.

Veja o vídeo do ataque da Ucrânia a submarino russo