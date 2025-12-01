Putin receberá enviado de Trump para discutir fim da guerra na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, receberá na terça-feira, 2, o emissário de Donald Trump, Steve Witkoff, em Moscou, para prosseguir com as discussões sobre o fim da guerra da Ucrânia.

O encontro foi confirmado nesta segunda-feira, 1º, pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que afirmou que a reunião está prevista para ocorrer durante a tarde.

A visita dá sequência às conversas sobre o plano dos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia. No domingo, Witkoff, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o genro de Trump, Jared Kushner, se reuniram na Flórida com uma delegação ucraniana. As partes classificaram o diálogo como "produtivo".

O governo americano apresentou uma proposta para pôr fim à guerra, que já se prolonga há quase quatro anos, e agora busca o aval de Moscou e Kiev para viabilizar o acordo.

Antes da reunião em Moscou, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participa nesta segunda-feira, em Paris, de um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo o Palácio do Eliseu, os líderes discutem "as condições de uma paz justa e duradoura".

*Com informações da AFP