Zelensky diz não ter base 'legal' nem 'moral' para ceder território à Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo de Kiev não tem o direito "legal" nem "moral" de ceder territórios ucranianos à Rússia.

O tema é central nas negociações em curso a partir do plano impulsionado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito.

"Estamos considerando ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, em virtude da legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral", declarou o presidente em uma coletiva de imprensa online.

*Com informações da AFP