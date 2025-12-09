Zelensky diz estar pronto para eleições na Ucrânia após críticas de Trump

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira, 9, que está “pronto” para realizar eleições no país, após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à ausência de pleito desde o início da guerra com a Rússia.

“Estou pronto para as eleições”, disse Zelensky a jornalistas. Segundo ele, foi solicitado que sejam preparadas “propostas sobre a possibilidade de modificar os fundamentos legislativos e a lei sobre eleições durante a lei marcial”.

A Ucrânia deveria ter realizado eleições presidenciais em 2024, mas o pleito foi adiado porque a lei marcial está em vigor desde a invasão russa, em fevereiro de 2022.

As críticas de Trump

O presidente americano voltou a defender que os ucranianos tenham a possibilidade de votar. “Eles estão usando a guerra para não realizar eleições, mas acho que o povo ucraniano deveria ter essa opção”, afirmou. “Falam de democracia, mas chega um ponto em que já não é uma democracia”, acrescentou.

Trump também reiterou críticas a Zelensky por, segundo ele, resistir às condições para um acordo de paz com a Rússia. O presidente dos EUA voltou a afirmar que o líder ucraniano não teria lido o plano americano para pôr fim ao conflito. “Talvez ele tenha lido durante a noite. Seria bom que ele lesse. Muitas pessoas estão morrendo”, disse.

Apesar das críticas de Trump, Zelensky afirmou que pretende enviar nesta quarta-feira, 10, aos Estados Unidos uma proposta atualizada para pôr fim à guerra com a Rússia, após uma série de encontros com aliados europeus. “Hoje estamos trabalhando e amanhã continuaremos. Acho que vamos entregar amanhã”, declarou.

*Com informações da AFP