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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de velas na Grande SP

O corpo de bombeiros informou que enviou 16 viaturas ao local, em Mauá, e acionou a Defesa Civil

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06h28.

Última atualização em 11 de maio de 2026 às 06h30.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas em Mauá, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 11.

O fogo começou por volta da 1h09 na Rua Aulivieri Bozzato, número 1427, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, até 16 viaturas foram mobilizadas para combater as chamas, enquanto equipes atuaram em três frentes de trabalho. A Defesa Civil também foi acionada para acompanhar a ocorrência.

Em atualizações publicadas no X, antigo Twitter, os bombeiros informaram que havia “muito fogo no local” e que as equipes permaneceram durante a madrugada no combate às chamas.

Segundo informações iniciais repassadas pelos bombeiros, o imóvel atingido é uma fábrica de velas. Não há informações sobre as causas do fogo.

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