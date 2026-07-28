Trump recebe Netanyahu para discutir Irã e Gaza nos EUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a Washington nesta terça-feira, 28, para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro será o primeiro entre os dois desde o início da guerra no Oriente Médio e ocorre em meio aos esforços para consolidar o cessar-fogo com o Irã e discutir os próximos passos na região.

A visita também busca reduzir as tensões que surgiram entre os dois líderes durante o conflito. Em abril, no auge das negociações por uma trégua com Teerã, Trump criticou publicamente Netanyahu, chamando-o de um "cara muito difícil".

O premiê israelense classificou as divergências como "táticas" e afirmou que ambos compartilham os mesmos objetivos estratégicos.

Segundo Netanyahu, o programa nuclear iraniano estará no centro das conversas na Casa Branca. Washington afirma que pretende dar uma nova oportunidade à diplomacia após semanas de confrontos e bombardeios envolvendo Estados Unidos e Irã.

"Discutiremos todas as questões e, em primeiro lugar, o Irã. Nosso objetivo é garantir nossa segurança, mas também ampliar o círculo de paz ao nosso redor", afirmou o premiê antes de embarcar para os Estados Unidos.

Gaza e Líbano também entram na pauta

Além do Irã, Trump e Netanyahu devem tratar da reconstrução da Faixa de Gaza e da implementação do acordo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano, firmado para encerrar os confrontos na fronteira entre os dois países.

O encontro também busca afastar especulações sobre um desgaste na relação entre Washington e Tel Aviv. Para especialistas, Estados Unidos e Israel seguem alinhados nos objetivos estratégicos para a região, apesar de divergências sobre a condução das operações militares e da diplomacia.

Esta será a oitava reunião entre Trump e Netanyahu desde o retorno do republicano à Casa Branca.

*Com AFP