Um aplicativo de namoro criado pelo governo de Tóquio para enfrentar a baixa taxa de natalidade no Japão já resultou em 265 casamentos desde seu lançamento, em setembro de 2024.

A plataforma utiliza inteligência artificial para sugerir combinações entre pessoas interessadas em constituir família.

Batizado de TOKYO: Enmusubi, o aplicativo foi desenvolvido após uma pesquisa apontar que cerca de 70% dos japoneses interessados em se casar não participavam ativamente de encontros ou iniciativas para encontrar um parceiro.

Para participar, os usuários precisam comprovar que são legalmente solteiros, apresentar documentação e passar por uma entrevista online. O objetivo é garantir que apenas pessoas realmente interessadas em casamento utilizem a plataforma.

App já reúne 16 mil usuários e mais de 700 casais

Dados divulgados pelo governo de Tóquio mostram que, até 30 de junho de 2026, o aplicativo contava com 16 mil usuários cadastrados, de um total de cerca de 36 mil candidatos. Além dos 265 casamentos registrados, outros 760 casais mantinham relacionamentos considerados sérios.

Uma usuária, identificada apenas por um pseudônimo, afirmou que decidiu recorrer ao aplicativo ao se aproximar dos 40 anos. Segundo ela, conheceu o atual marido no fim de agosto, iniciou um relacionamento em setembro e aceitou o pedido de casamento em dezembro.

Japão enfrenta queda recorde na natalidade

O programa faz parte das iniciativas do governo japonês para enfrentar a crise demográfica do país. Em 2025, o Japão registrou apenas 671.236 nascimentos de filhos de cidadãos japoneses, o menor número da série histórica e o décimo ano consecutivo de queda.

No mesmo período, o país contabilizou cerca de 1,6 milhão de mortes, mais que o dobro do número de nascimentos. A taxa de fertilidade também caiu para 1,14 filho por mulher, apesar de uma leve alta no número de casamentos.

*Com O Globo