Estes sete hábitos ‘preguiçosos’ na verdade indicam alta inteligência emocional

Sair no horário, não responder a uma mensagem imediatamente ou reservar um período sem compromissos ainda pode ser interpretado como falta de ambição. No ambiente profissional, a disponibilidade permanente muitas vezes é confundida com comprometimento.

Para a psicóloga Mindy DeSeta, porém, alguns comportamentos classificados como “preguiçosos” podem demonstrar autoconsciência, capacidade de estabelecer limites e regulação emocional.

A discussão não sugere que responsabilidades devam ser abandonadas. O ponto é outro: estar sempre ocupado não significa, necessariamente, produzir melhor. Em determinados contextos, reconhecer o próprio limite pode evitar respostas impulsivas, falhas provocadas pelo cansaço e relações de trabalho desgastadas.

A Organização Mundial da Saúde define o burnout como um fenômeno ocupacional decorrente do estresse crônico no trabalho que não foi administrado adequadamente. Entre suas dimensões estão exaustão, distanciamento mental em relação ao trabalho e redução da eficácia profissional.

Veja, a seguir, alguns hábitos que podem ser considerados como preguiçosos, mas revelam uma alta inteligência emocional. As informações foram retiradas da revista Parade.

1. Reservar um tempo para ficar sozinho

Recusar um encontro depois do expediente ou escolher passar algumas horas sozinho não significa, automaticamente, falta de interesse pelas pessoas.

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Segundo DeSeta, reconhecer a necessidade de se afastar por um período pode ser um sinal de autoconsciência. Em vez de aceitar todos os convites e chegar ao limite, a pessoa identifica quando precisa recuperar energia.

2. Fazer pausas durante o expediente

Levantar da mesa, almoçar sem continuar respondendo a mensagens ou interromper uma tarefa por alguns minutos pode parecer improdutivo em ambientes que valorizam a ocupação constante.

Pesquisas reunidas pela American Psychological Association indicam, no entanto, que se desligar das tarefas durante o expediente e fora dele pode ajudar a recuperar energia no curto prazo e a reduzir o risco de esgotamento no longo prazo.

Uma revisão sistemática e meta-análise sobre pequenas pausas também encontrou benefícios relacionados ao bem-estar, especialmente na redução da fadiga e no aumento do vigor. Os efeitos sobre o desempenho variaram conforme o tipo de tarefa e a duração do intervalo.

A pausa, portanto, não substitui a entrega. Ela pode criar condições para que o trabalho continue sem que a atenção seja consumida pela exaustão.

3. Não responder a todas as mensagens imediatamente

Aplicativos corporativos estenderam o expediente para dentro da vida pessoal. Uma notificação recebida à noite pode produzir a sensação de que a resposta precisa ser enviada naquele instante, mesmo quando não existe uma urgência real.

Para DeSeta, não permanecer disponível 24 horas por dia pode representar um limite saudável. A pessoa escolhe concluir uma atividade, estar presente com a família ou descansar antes de retornar ao assunto.

Inteligência emocional, nesse caso, aparece na capacidade de distinguir urgência de ansiedade. Também exige responsabilidade: mensagens realmente críticas precisam ser tratadas de acordo com os combinados da equipe.

4. Encerrar o trabalho no horário previsto

Ficar além do expediente ainda funciona como símbolo de dedicação em algumas empresas. Mas jornadas prolongadas não comprovam, por si só, maior produtividade.

Sair no horário pode indicar que o profissional organizou as prioridades, entregou o que estava sob sua responsabilidade e preservou o período necessário para descansar.

O limite não precisa ser rígido diante de situações excepcionais. O risco está em transformar a exceção em rotina e a disponibilidade permanente em requisito informal para reconhecimento profissional.

5. Fazer menos tarefas — e executá-las melhor

Aceitar toda demanda pode parecer uma estratégia para demonstrar iniciativa, especialmente no início da carreira. Com o tempo, porém, o excesso de compromissos tende a dividir a atenção e comprometer as entregas.

Saber dizer “não” exige avaliar capacidade, prazo e prioridade. Também requer maturidade para explicar o limite sem abandonar a colaboração.

Para DeSeta, profissionais emocionalmente inteligentes reconhecem que executar poucas atividades com qualidade pode gerar mais valor do que assumir muitas responsabilidades e não cumprir nenhuma delas adequadamente.

6. Manter espaços vazios na agenda

Uma tarde sem reuniões ou um fim de semana sem compromissos pode ser interpretado como tempo desperdiçado. Mas nem todo intervalo precisa ser convertido em uma tarefa adicional.

Momentos sem uma obrigação definida ajudam a reduzir a sobrecarga e a recuperar energia. O benefício não está apenas em “não fazer nada”, mas em impedir que todas as horas disponíveis sejam ocupadas antes que surjam imprevistos ou novas prioridades.

Essa margem também pode melhorar a capacidade de adaptação — competência importante em ambientes nos quais demandas e prazos mudam rapidamente.

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7. Pedir ajuda antes de chegar ao limite

Tentar resolver tudo sozinho costuma ser associado à independência. Na prática, pode revelar dificuldade para admitir dúvidas, delegar ou reconhecer que uma demanda ultrapassou a própria capacidade.

Pedir ajuda não elimina a responsabilidade pelo trabalho. O profissional continua encarregado de apresentar o problema, explicar o que já tentou e indicar onde precisa de apoio.

Em equipes, essa postura pode evitar atrasos e falhas maiores. Também demonstra leitura de contexto: há momentos em que colaborar produz um resultado melhor do que insistir individualmente em uma tarefa.

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