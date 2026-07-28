Exportações de soja do Brasil devem renovar recorde e atingir 115 milhões de toneladas

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) revisou para cima sua projeção para as exportações brasileiras de soja em 2026.

A entidade passou a estimar embarques de 115,4 milhões de toneladas, alta de 1,1% em relação à previsão anterior. As novas estimativas foram divulgadas nesta terça-feira, 28. Se confirmada, a projeção representará um novo recorde para as exportações brasileiras da oleaginosa.

Na atualização mensal do balanço de oferta e demanda do complexo soja, que reúne dados sobre soja em grão, farelo e óleo, a Abiove manteve a estimativa para a produção nacional em 180 milhões de toneladas, com base nos números da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A entidade também revisou para cima a projeção de processamento da oleaginosa no país. A expectativa é de que o esmagamento alcance 63,3 milhões de toneladas em 2026, avanço de 0,5% em relação à estimativa anterior. Já as importações de soja devem somar 900 mil toneladas.

Farelo e óleo

Entre os derivados, a produção de farelo de soja foi estimada em 48,7 milhões de toneladas, alta de 0,2%. Apesar do aumento na produção, as exportações do produto foram ligeiramente reduzidas para 24,9 milhões de toneladas, queda de 0,2%.

Já a produção de óleo de soja foi revisada para 12,75 milhões de toneladas, avanço de 0,8%.

A nova estimativa também elevou as exportações do derivado para 1,7 milhão de toneladas, crescimento de 3% em relação à projeção anterior. A previsão para as importações de óleo permaneceu em 125 mil toneladas.