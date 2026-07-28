Por que os EUA e o Irã alternam entre ataques e negociações de paz?

Um porta-aviões americano, com caças voando em formação: a demonstração de força é a carta na qual os EUA apostam para buscar concessões iranianas, que, por sua vez, se mantém firme no bloqueio de importantes vias marítimas (Marinha dos EUA/AFP)
Repórter
Publicado em 28 de julho de 2026 às 06h01.
Nos últimos dias, os Estados Unidos e o Irã voltaram a alternar entre episódios de confronto militar e tentativas de negociação, em uma dinâmica que parece ser contraintuitiva tanto para o alcance de objetivos militares quanto para o de objetivos diplomáticos.
Para Emily Harding, analista do think tank Centre for Strategic and International Studies (CSIS), ambos os países utilizam a pressão militar e as conversas como instrumentos complementares para defender seus interesses.
Em vez de representar o fracasso das negociações, explica a autora em um comentário pela entidade, a continuidade dos ataques pode ser interpretada como parte do próprio processo de barganha entre Washington e Teerã. Nessa lógica, demonstrações de força servem para reforçar posições e ampliar o poder de negociação antes de eventuais concessões diplomáticas.
Na prática, episódios como ataques iranianos a embarcações comerciais, ofensivas americanas contra instalações portuárias e lançamentos de mísseis contra países do Golfo, como Kuwait e Catar, são vistos como mensagens políticas transmitidas por meio da força. Ao mesmo tempo, os canais diplomáticos permanecem abertos para buscar uma solução negociada, já que o conflito ainda é desgastante para ambos os lados.
Esse modelo contrasta com o formato tradicional de negociações internacionais, em que as partes buscam primeiro estabelecer um cessar-fogo para, somente depois, discutir um acordo permanente, explica Harding.
Em diversos conflitos, porém, meses acabam sendo consumidos por debates sobre condições preliminares e regras do próprio processo de negociação.
Harding destaca ainda que, muitas vezes, nenhum dos lados possui incentivos imediatos para aceitar uma trégua. Quem obtém vantagem no campo de batalha procura manter o impulso militar, enquanto a parte em desvantagem aposta na continuidade dos combates para tentar alcançar uma posição mais favorável antes de negociar. Mesmo quando um cessar-fogo é firmado, o acordo permanece vulnerável à atuação de grupos dissidentes — neste caso, tanto à ofensiva de Israel no Líbano quanto às atividades de proxies iranianos no Golfo —, a intervenções externas ou a falhas de comunicação capazes de reacender os confrontos.
Dessa forma, a avaliação do CSIS é que negociar enquanto os combates continuam pode tornar o processo menos suscetível a interrupções inesperadas. Assim, os Estados Unidos e o Irã adotam essa estratégia por razões pragmáticas: o presidente Donald Trump afirma que qualquer ameaça iraniana à navegação será respondida com força esmagadora, buscando demonstrar superioridade militar e pressionar Teerã a aceitar condições mais favoráveis nas negociações.
O governo iraniano, por sua vez, busca evidenciar sua capacidade de interromper o tráfego no Estreito de Ormuz e até mesmo no Mar Vermelho por meio de seus proxies houthis no Iêmen, duas das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo. Ao reforçar esse poder de pressão, Teerã tenta aumentar seu peso nas negociações e conquistar termos considerados mais vantajosos para seus interesses.
Harding também observa que o Irã construiu, ao longo das últimas décadas, a reputação de negociador paciente e resistente a pressões externas. A liderança iraniana costuma apostar na capacidade de suportar longos períodos de tensão, mesmo diante de sanções econômicas e de dificuldades internas, enquanto espera que os adversários percam disposição para manter operações por períodos prolongados.
Apesar da lógica, a combinação entre negociações e confrontos militares acarreta riscos. Além das vítimas civis causadas pelos ataques, cada novo episódio amplia a instabilidade nos mercados internacionais, especialmente diante da importância do Golfo Pérsico para o comércio global de energia. Harding alerta, ainda, que erros de cálculo podem agravar a crise. Washington pode subestimar a capacidade de resistência do Irã, enquanto Teerã corre o risco de provocar uma resposta militar americana muito mais severa, incluindo ataques contra infraestrutura estratégica e instalações ligadas ao setor petrolífero.
Ainda assim, a autora avalia que ambos os governos possuem incentivos para evitar uma escalada abrupta, mantendo o diálogo diplomático mesmo em meio às hostilidades, na tentativa de alcançar uma solução duradoura para o conflito.