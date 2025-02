El Salvador aceita receber imigrantes que cometeram crimes nos EUA e detentos americanos

1/7 Presos permanecem em uma cela no megaprisão do Centro de Confinamento Antiterrorismo (CECOT), onde centenas de membros das gangues MS-13 e 18 Street estão detidos, em Tecoluca, El Salvador, em 27 de janeiro de 2025. O CECOT, a maior prisão da América Latina e emblema da guerra contra as gangues do governo do presidente Nayib Bukele, comemora dois anos desde sua inauguração em 1º de fevereiro. (Foto de Marvin RECINOS / AFP) (Presos permanecem em uma cela no megaprisão do Centro de Confinamento Antiterrorismo (CECOT), onde centenas de membros das gangues MS-13 e 18 Street estão detidos)

