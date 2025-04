Trump pede ao Congresso dos EUA que acabe com o horário de verão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Congresso nesta sexta-feira, 11, que acabasse com o horário de verão, alegando que as pessoas não querem mudar seus relógios e que isso é um incômodo.

"A Câmara e o Senado devem pressionar duro para que tenhamos mais luz ao final do dia. Muito popular e, mais importante, sem precisar mudar os relógios, um enorme inconveniente e um evento MUITO CARO para o nosso governo", escreveu Trump em sua rede social própria, Truth Social, em uma publicação assinada com suas iniciais, DJT.

Trump defendeu o fim do horário de verão para economizar energia e ganhar horas de luz do dia nas manhãs de inverno, algo que alguns legisladores acreditam que não faz mais sentido, já que as pessoas preferem mais horas de luz do dia à tarde.

O senador republicano Ted Cruz está liderando a iniciativa no Congresso para manter um fuso horário único durante todo o ano, embora haja divergências sobre qual padrão deve prevalecer: horário de inverno ou verão.