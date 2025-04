Trump é acusado pelos democratas de manipular os mercados com trégua tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado nesta sexta-feira, 11, por legisladores democratas de manipular os mercados com a trégua tarifária decretada esta semana para quase todos os países, exceto a China, o que causou um aumento nas cotações das ações.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, juntamente com a senadora Elizabeth Warren e outros membros de seu partido, pediram à Comissão de Valores Mobiliários da Câmara Alta que investigasse se o presidente e membros de sua comitiva lucraram com a reviravolta.

"Este é um ótimo momento para comprar!", postou o presidente em sua plataforma de mídia social própria, a Truth Social, na última quarta-feira, horas antes de anunciar a trégua em sua guerra comercial.

Além disso, em um vídeo postado por um de seus assistentes, Trump é visto conversando com um grupo de homens no Salão Oval e comemorando o fato de alguns deles terem ganhado dinheiro depois que o mercado de ações disparou.

"Hoje ele ganhou US$ 2,5 milhões e ele ganhou US$ 900 milhões. Nada mal", afirma Trump no vídeo, apontando para duas pessoas.

O senador democrata pela Califórnia, Adam Schiff, levantou em uma carta ao Escritório de Ética Governamental a possibilidade que o líder republicano possa ter usado essas informações privilegiadas antes de anunciar sua decisão.

"Quem sabia o que o presidente ia fazer? Será que pessoas próximas ao presidente negociavam ações sabendo da reviravolta incrível que o mercado estava prestes a tomar?" perguntou Schiff em um vídeo postado na rede social X.

De acordo com a revista “Time”, o senador democrata Rubén Gallego se juntou ao seu companheiro de partido para exigir, em uma carta à Casa Branca, que seja investigado se "Trump, sua família ou outros membros do governo participaram de operações com informações privilegiadas ou outras transações financeiras ilegais".

Por sua vez, a parlamentar democrata Alexandria Ocasio-Cortes pediu a todos os membros do Congresso que revelassem se haviam comprado ações nas horas que cercaram o anúncio do republicano.

O uso de informações privilegiadas sobre o qual os democratas falam envolve comprar ou vender ações com base em informações confidenciais e não públicas que podem ter um impacto direto sobre esses títulos.

Depois que Trump anunciou a suspensão das taxas adicionais - os 10% globais foram mantidos - por 90 dias, Wall Street reagiu com aumentos de entre 6% e 8% após a extrema volatilidade registrada nos últimos dias.

Minutos após o anúncio da medida na Truth Social, o índice tecnológico Nasdaq disparou 8,69%, o S&P, 7,10%, e o Dow Jones, 6,33%.

Analistas destacaram que esta é a maior alta em cerca de cinco anos, desde que o mercado de ações se recuperou após o colapso causado pela pandemia de covid-19, embora ainda não se saiba se esse otimismo continuará.