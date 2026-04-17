Trump mantém bloqueio a navios iranianos mesmo com reabertura de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que manterá o bloqueio naval contra navios iranianos mesmo com a reabertura total do Estreito de Ormuz, anunciada nesta sexta-feira, 17.

Segundo Trump, a passagem está liberada para o comércio global, mas as restrições seguem “em pleno vigor” exclusivamente contra o Irã até que as negociações entre os dois países sejam concluídas.



Apesar da normalização do tráfego internacional, embarcações ligadas ao Irã continuam sujeitas a restrições militares impostas pelos EUA.

Trump indicou ainda que o acordo com Teerã pode ser fechado rapidamente, já que a maior parte dos termos já teria sido negociada.

O Irã anunciou mais cedo a reabertura total do Estreito de Ormuz para a circulação de navios, vinculando a medida ao cessar-fogo em vigor com os Estados Unidos.

Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, todas as embarcações comerciais poderão transitar livremente pela rota até o fim da trégua, prevista para quarta-feira, 22. A liberação segue diretrizes já definidas pela autoridade marítima do país.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Reabertura depende de trégua com os EUA

A decisão ocorre após semanas de restrições na principal rota de escoamento de petróleo do mundo, impactada pelo conflito recente.

O Estreito de Ormuz concentra cerca de um terço do comércio global de petróleo transportado por via marítima, o que torna qualquer bloqueio um fator de forte pressão sobre os preços da commodity.

De acordo com Araghchi, a reabertura está diretamente condicionada à manutenção do cessar-fogo. O governo iraniano não detalhou se a liberação poderá ser prorrogada em caso de extensão das negociações.

Impacto imediato no mercado de petróleo

A sinalização de normalização no fluxo marítimo tende a reduzir a percepção de risco no mercado internacional de energia, após dias de volatilidade provocada pelo bloqueio parcial da rota.

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é considerado um dos pontos mais estratégicos do comércio global, com passagem diária de milhões de barris de petróleo.