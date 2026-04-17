Irã apoia cessar-fogo no Líbano e cobra retirada de Israel

O Irã celebrou nesta sexta-feira, 17, o cessar-fogo entre o Líbano e Israel, assegurou que a medida faz parte do acordo de trégua firmado com os Estados Unidos na semana passada e pediu que as tropas israelenses abandonem o território libanês.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei, recebeu com "satisfação" a notícia do cessar-fogo de dez dias que entrou em vigor ontem à noite, de acordo com um comunicado divulgado pela emissora "Press TV".

"Desde o início das conversas com diversas partes regionais e internacionais, incluindo as negociações de Islamabad, a República Islâmica do Irã sublinhou constantemente a necessidade imperiosa de um cessar-fogo simultâneo em toda a região, incluindo o Líbano", afirmou Baghaei.

"Após as conversas de Islamabad, o Irã perseguiu este objetivo com a máxima seriedade", acrescentou o porta-voz.

Estados Unidos e Irã realizaram negociações no sábado passado em Islamabad, mediadas pelo Paquistão, que terminaram sem um acordo definitivo entre os dois rivais, após um entendimento de cessar-fogo na guerra que, segundo Teerã, incluía o fim das hostilidades no Líbano.

O cessar-fogo no Líbano foi anunciado em plena visita do chefe do Exército paquistanês, Asim Munir, a Teerã, onde se reuniu com autoridades iranianas.

Baghaei pediu ainda que Israel abandone "todos os territórios ocupados no sul do Líbano" e "liberte todos os prisioneiros".

O acordo de cessar-fogo de dez dias entre o Líbano e Israel entrou em vigor à meia-noite local (18h de Brasília) após negociações mediadas por Washington.

Pouco depois da entrada em vigor, o Exército do Líbano denunciou "vários ataques israelenses, além de bombardeios intermitentes que afetaram uma série de aldeias", no que descreveram como "violações do acordo".

A tensão entre Israel e o Líbano ameaçava abalar o frágil cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e o Irã, que termina no próximo dia 22 de abril, enquanto se espera a retomada das conversas de paz no Paquistão.

O total de mortos nos ataques lançados por Israel contra o Líbano, em curso há mais de seis semanas, já chegou a 2.196, entre eles 172 crianças, enquanto o número de feridos é de 7.185, dos quais 661 também são menores de idade, segundo os últimos números oferecidos pelo Centro de Operações de Emergência libanês.