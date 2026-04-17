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Irã anuncia reabertura total do Estreito de Ormuz durante cessar-fogo

Trégua está prevista para acabar na próxima quarta-feira, 22; Estados Unidos e Irã devem continuar debates neste fim de semana

Estreito de Ormuz: Irã libera passagem de navios durante cessar-fogo com os EUA (GettyImages)

Estreito de Ormuz: Irã libera passagem de navios durante cessar-fogo com os EUA (GettyImages)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10h08.

Última atualização em 17 de abril de 2026 às 10h20.

O Irã anunciou nesta sexta-feira, 17, a reabertura total do Estreito de Ormuz para a circulação de navios, vinculando a medida ao cessar-fogo em vigor com os Estados Unidos.

Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, todas as embarcações comerciais poderão transitar livremente pela rota até o fim da trégua, prevista para quarta-feira, 22. A liberação segue diretrizes já definidas pela autoridade marítima do país.

Reabertura depende de trégua com os EUA

A decisão ocorre após semanas de restrições na principal rota de escoamento de petróleo do mundo, impactada pelo conflito recente.

O Estreito de Ormuz concentra cerca de um terço do comércio global de petróleo transportado por via marítima, o que torna qualquer bloqueio um fator de forte pressão sobre os preços da commodity.

De acordo com Araghchi, a reabertura está diretamente condicionada à manutenção do cessar-fogo. O governo iraniano não detalhou se a liberação poderá ser prorrogada em caso de extensão das negociações.

Impacto imediato no mercado de petróleo

A sinalização de normalização no fluxo marítimo tende a reduzir a percepção de risco no mercado internacional de energia, após dias de volatilidade provocada pelo bloqueio parcial da rota.

O Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é considerado um dos pontos mais estratégicos do comércio global, com passagem diária de milhões de barris de petróleo.

Acompanhe tudo sobre:Estreito de OrmuzIrã - PaísEstados Unidos (EUA)

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