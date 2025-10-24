Trump encerra negociações comerciais com o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que interrompeu todas as negociações comerciais com o Canadá, em mais um capítulo da crescente tensão entre os dois países.

Em publicação na rede Truth Social, Trump criticou um anúncio que, segundo ele, mostrava o ex-presidente Ronald Reagan falando contra o uso de tarifas. “As tarifas são muito importantes para a segurança nacional e a economia dos EUA”, escreveu.

"Com base em seu comportamento ultrajante, todas as negociações comerciais com o Canadá estão encerradas", completou o republicano.

Impasse após encontro em Washington

A decisão ocorre poucos dias depois de Trump ter recebido o primeiro-ministro canadense Mark Carney na Casa Branca, sem que as partes chegassem a um acordo.

O tema central da reunião foram as tarifas impostas por Washington, que têm causado forte impacto na economia canadense.

Em julho, Trump enviou uma carta a Carney informando o início da cobrança de tarifas de 35% sobre as exportações do Canadá para os Estados Unidos, com vigência a partir de 1º de agosto. O governo canadense reagiu anunciando medidas de retaliação em setores como o automotivo.

Tarifa como instrumento político

Trump tem reiterado que as tarifas são parte de sua estratégia para proteger a indústria e a segurança nacional dos EUA. O presidente também defende o uso de barreiras comerciais como ferramenta de pressão política e diplomática — uma prática que marcou seu primeiro mandato e vem sendo retomada desde sua volta ao poder em 2025.

“As tarifas fortalecem os Estados Unidos e garantem empregos americanos”, afirmou recentemente em outro discurso.