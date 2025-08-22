Trump comemora redução de tarifas pelo Canadá e vê acordo mais próximo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta sexta-feira a decisão do governo do Canadá de eliminar algumas tarifas punitivas impostas ao país como parte da guerra comercial iniciada pelo político americano e afirmou que Ottawa está se "aproximando" de um acordo.

"O Canadá vai eliminar algumas tarifas de retaliação. Está removendo suas tarifas, o que me pareceu algo positivo", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou hoje que, a partir de 1º de setembro, o Canadá deixará de aplicar as tarifas punitivas aos EUA para facilitar um acordo comercial com Trump.

A medida se aplicará "aos bens americanos especificamente cobertos pelo (acordo comercial norte-americano) T-MEC", explicou Carney.

Os dois mandatários conversaram por telefone ontem sobre política comercial e como fortalecer sua liderança para "apoiar uma paz e segurança duradouras em Ucrânia e Europa".

"Teremos outra conversa em breve. Tivemos uma conversa muito boa. Eles estão se aproximando mais do país. Gosto deles", disse Trump.

O presidente americano alegou que está "lutando pelos Estados Unidos".

"O Canadá e o México levaram muito de nossos negócios nos últimos 25 ou 30 anos", afirmou.

"Estamos trabalhando em algo, queremos ser muito bons com o Canadá. Gosto muito do Carney. Acho que ele é uma boa pessoa, e tivemos uma ótima conversa ontem, então acho que vai dar certo", acrescentou.

Em 1º de agosto, Trump ordenou a aplicação de tarifas de 35% sobre produtos canadenses não incluídos no T-MEC.