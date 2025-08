Tarifas de Trump: Brasil com 50%, Canadá com 35%, Suíça com 39%; veja lista de países taxados

Agosto chegou e, com o novo mês, entram em vigor as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em abril, o republicano anunciou o "Dia da Libertação", com alíquotas unilaterais aplicadas a exportações de diversos países. Após 90 dias de trégua, negociações e diversos conflitos diplomáticos — especialmente com o Brasil e a China — poucas nações conseguiram acordos eficientes.

O Brasil segue como o país mais taxado da lista, mas com exceções em quase 700 exportações, como o suco de laranja, aeronaves, petróleo, entre outros. A carne e o café seguem dentro dos itens que terão a tarifa de 50% aplicada.

Nesta sexta-feira, 1, as taxas ao Canadá já começam a valer, considerando um aumento de 25% para 35%. Desde o início das tensões comerciais com os EUA, o país se posicionou contra as tarifas, aplicando retaliações às exportações de Trump.

Segundo um comunicado da Casa Branca, o aumento das tarifas ao Canadá é uma resposta à "contínua inércia e retaliação" do país, além de sinalizar uma falha na contenção da crise de drogas ilícitas, como o fentanil. As taxas valem apenas para produtos fora do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que estão isentos da alíquota de 35%.

Para os outros países, as tarifas começam a valer a parti do dia 7 de agosto, na próxima quinta-feira. Síria, Laos, Mianmar, Suíça, Iraque, Sérvia, África do Sul, Argélia, Bósnia e Líbia são as nações com as maiores tarifas impostas, com no mínimo 30% de taxação.

