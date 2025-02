Trump e Netanyahu se encontram hoje em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira, 4. A Casa Branca não forneceu detalhes sobre a reunião, mas o líder israelense prolongou sua estadia em Washington até o próximo sábado, 8.

Netanyahu é o primeiro mandatário estrangeiro a se encontrar com Trump depois que o republicano assumiu a presidência pela segunda vez no último dia 20 de janeiro. Antes de viajar para os EUA, o primeiro-ministro adiantou que se encontraria hoje com o presidente americano e que discutiriam questões como "a vitória contra o Hamas, o retorno de todos os reféns e luta contra o eixo iraniano em todas as suas dimensões".

Durante seu primeiro mandato, Trump afirmou que Israel "nunca teve um amigo melhor na Casa Branca".

Após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, seu antecessor, Joe Biden, ofereceu pleno apoio ao aliado israelense, mas em alguns momentos demonstrou um certo distanciamento devido ao número elevado de vítimas civis da guerra em Gaza e da entrada insuficiente de ajuda humanitária no território palestino.

Em poucos dias, Donald Trump estabeleceu um novo discurso e, entre outras coisas, propôs "limpar" Gaza e transferir os palestinos para lugares "mais seguros", como Egito ou Jordânia.

Também desbloqueou a entrega a Israel de bombas de 2.000 libras (quase 900 quilos), que o governo de Biden havia interrompido.

Além disso, ele cancelou as sanções financeiras contra os colonos israelenses da Cisjordânia, acusados de violência contra os palestinos.