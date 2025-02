Netanyahu estende viagem a Washington até sábado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estendeu até sábado sua viagem a Washington, onde se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com outros altos cargos americanos.

De acordo com a imprensa israelense, Netanyahu tomou essa decisão devido à quantidade de reuniões solicitadas por cargos públicos dos Estados Unidos. Estava previsto que o mandatário retornasse a Israel na quinta-feira, a tempo de participar da quinta troca de prisioneiros israelenses em Gaza por prisioneiros palestinos, que ocorrerá, previsivelmente, no sábado.

Agenda de reuniões de Netanyahu em Washington

Nesta segunda-feira, Netanyahu se reunirá com o enviado de Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff, para iniciar o processo de negociações para uma segunda fase da trégua com Hamás na Faixa de Gaza. Na terça-feira, ocorrerá a reunião com Trump, e na quarta-feira, ele conversará com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e com o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz.

Na quinta-feira, o líder israelense se reunirá com senadores e membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, incluindo os líderes das duas casas.

Contexto das negociações e a pressão interna

A viagem de Netanyahu coincide com o momento em que devem começar as negociações indiretas entre Israel e Hamás para definir a segunda fase do acordo de trégua, durante a qual todos os reféns israelenses em Gaza devem ser libertados e devem ser estabelecidas as bases para o fim definitivo da guerra.

Segundo a imprensa israelense, Trump já deixou claro para Netanyahu que não quer que Israel volte a combater na Faixa de Gaza. No entanto, alguns membros-chave da coalizão governante, como o ministro ultradireitista das Finanças, Bezalel Smotrich, alertaram que estão dispostos a derrubar o governo se Netanyahu não retomar os combates na Faixa após o término da primeira fase da trégua.

A equipe de Netanyahu em Washington

Junto com o governante israelense, também viajam o ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e o representante governamental para as famílias dos reféns, Gal Hirsch, entre outros.

Em declarações à imprensa, pouco antes de embarcar, Netanyahu afirmou que a guerra serviu para "mudar a face do Oriente Médio" e disse que, junto com Trump, Israel pode mudá-la "ainda mais, e para melhor".