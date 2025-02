China retalia tarifas de Trump: saiba quais produtos foram taxados

Nesta terça-feira, 4, no mesmo dia em que entram em vigor as novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos chineses, a China anunciou uma série de medidas de retaliação aos Estados Unidos.

Entre as sanções econômicas anunciadas, estão tarifas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito (GNL), além de 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas e carros com motores de grande porte importados dos EUA.

As tarifas passarão a valer a partir da próxima segunda-feira, 10 de fevereiro.

Veja abaixo uma versão traduzida do anúncio de Pequim:

Anúncio da Comissão Tarifária do Conselho de Estado sobre a imposição de tarifas adicionais sobre alguns produtos importados originários dos Estados Unidos

Anúncio nº 1 de 2025 da Comissão Tributária

Em 1º de fevereiro de 2025, o governo dos EUA anunciou uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses importados para os EUA devido a problemas como o do fentanil. A imposição unilateral de tarifas pelos EUA viola seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio. Não é apenas inútil para resolver seus próprios problemas, mas também interrompe a cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA.

De acordo com a Lei Tarifária, a Lei Aduaneira e a Lei de Comércio Exterior da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os princípios básicos do direito internacional, com a aprovação do Conselho de Estado, a partir de 10 de fevereiro de 2025, tarifas adicionais serão impostas a alguns produtos importados originários dos Estados Unidos. Os assuntos relevantes são os seguintes:

1. Uma tarifa de 15% será imposta sobre carvão e gás natural liquefeito. A gama específica de mercadorias é mostrada no Anexo 1.

2. Uma tarifa de 10% será imposta sobre petróleo bruto, maquinário agrícola, carros de grande porte e caminhonetes. A gama específica de mercadorias é mostrada no Anexo 2.

3. Para os bens importados originários dos Estados Unidos listados no anexo, as tarifas correspondentes serão cobradas com base nas taxas tarifárias aplicáveis ​​atuais. As políticas atuais de isenção e redução de impostos e títulos permanecem inalteradas, e as tarifas adicionais não serão reduzidas ou isentas.

Anexo 1 - Lista de mercadorias sujeitas a tarifa adicional de 15%

Antracito não aglomerado Carvão metalúrgico Outros tipos de carvão betuminoso não aglomerado Outros tipos de carvão não aglomerado Briquetes, bolas de carvão e combustíveis sólidos similares feitos de carvão Linhito não aglomerado Linhito aglomerado Gás natural liquefeito (GNL)

Anexo 2 - Lista de mercadorias sujeitas à tarifa de 10%