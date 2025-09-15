Novo ataque dos EUA contra 'traficantes venezuelanos' no mar matou 3 pessoas, diz Trump

O presidente americano Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 15, que o exército americano realizou um ataque a um navio de um cartel de drogas venezuelano que se dirigia aos Estados Unidos.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou que três homens morreram no ataque, acrescentando que ele ocorreu em águas internacionais.

“Esta manhã, sob minhas ordens, as Forças Militares dos EUA realizaram um SEGUNDO Ataque Cinético contra cartéis de narcotráfico e narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, na área de responsabilidade do SOUTHCOM”, escreveu Trump.

Ao justificar a ação, o presidente americano disse que os grupos criminosos representam um perigo para a segurança dos Estados Unidos e os interesses do país. “Esses cartéis de narcotráfico extremamente violentos REPRESENTAM UMA AMEAÇA à Segurança Nacional, à Política Externa e aos interesses vitais dos EUA”.

Em seguida, Trump também reforçou que qualquer traficante que esteja transportando drogas na região sofrerá ataques das Forças Militares dos Estados Unidos.

“ESTEJA AVISADO — SE VOCÊ ESTÁ TRANSPORTANDO DROGAS QUE PODEM MATAR AMERICANOS, ESTAMOS CAÇANDO VOCÊ! As atividades ilícitas desses cartéis têm causado CONSEQUÊNCIAS DEVASTADORAS NAS COMUNIDADES AMERICANAS HÁ DÉCADAS, matando milhões de cidadãos americanos. NÃO MAIS", disse Trump.

*Mais informações em instantes